‘Nooit eerder waren we zo open voor nieuwkomers’

Het afgelopen decennium nam de migratie naar Europa zo fors toe, dat het voor veel Britten dé reden was om voor de brexit te stemmen. Paul Scheffer wil dat we nu eens kiezen voor een doordacht migratiebeleid. En voor een realistische kijk. ‘Slachtoffers van vervolging zijn niet per se mensen die er liberale ideeën op nahouden.’

Paul Scheffer: 'De kernvraag is: wat willen we qua migratie? Welke keuzes willen we maken?' (beeld Hollandse Hoogte / Jan Boeve)

Problemen met immigratie? Publicist en hoogleraar Paul Scheffer schreef al in 2000 het essay Het multiculturele drama, dat een steen in een vijver bleek. Sommigen deelden de oud-medewerker van de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) meteen in bij extreemrechts. In zijn Amsterdamse bovenwoning schudt hij zijn hoofd nog maar eens. Vol onbegrip.

Sommige mensen wuiven kritiek op de multiculturele samenleving weg onder verwijzing naar de Verenigde Staten, een smeltkroes van migranten uit uiteenlopende culturen. ‘Maar ook de Amerikaanse migratiegeschiedenis is vol conflicten’, reageert Scheffer. Rooms-katholieke immigranten uit Ierland, Italië of Polen waren lange tijd niet welkom in het protestantse Amerika. ‘Zij zouden nooit volwaardige Amerikanen kunnen worden, want hun eerste loyaliteit lag bij Rome. De vraag was hoe Amerikanen met uiteenlopende religieuze gemeenschappen toch één samenleving konden vormen. Tegelijk moesten katholieke migranten bepalen hoe zij deel konden zijn van een land waar zij niet de meerderheidscultuur vormden. Nou, dat ingewikkelde proces duurde diverse generaties. Wees dus niet verbaasd dat de komst van een nieuwe godsdienst, in ons geval de islam, tot conflicten leidt.’

Het debat over migratie is soms ruig. Als veel Britten niet het gevoel hadden gehad dat ze de controle kwijt waren op wie er binnenkwam, was in 2016 niet gekozen voor de brexit, zegt Scheffer. ‘En de VS kregen daarna een president die zei: ‘‘We gaan een muur bouwen om illegale immigranten tegen te houden.’’’

We hebben het afgelopen decennium de groei gezien van nationalistische partijen, zoals de PVV, FvD, Lega in Italië en het Duitse AfD. Zonder de toegenomen immigratie waren zij er niet geweest?

‘Migratie is voor hen belangrijk, maar niet het enige aambeeld waarop ze slaan: deze partijen zijn ook een reactie op de economische crisis na 2008. Feitelijk ligt er één sentiment onder deze partijen: take back control. Dit is verklaarbaar: als mensen met een liberale houding niet over grenzen willen nadenken, dan doen anderen het wel.

Ik zie bij populistische politici echter vooral tegenstrijdigheden. Zij zeggen bijvoorbeeld tegen moslimmigranten: ‘‘Jullie moeten onze grondwet respecteren.’’ Om er in één adem aan toe te voegen: ‘‘De islam is geen geloof, maar een gevaarlijke politieke ideologie en kan zich daarom niet beroepen op de vrijheid van godsdienst.’’ Tja, dan houd je mensen een norm voor die je zelf niet serieus neemt, terwijl het in een democratie gaat om wederkerigheid.’

Als u terugkijkt op tien jaar migratie en integratie, wat is er dan fout gelopen?

‘We missen politici die richting geven. We hebben een premier die in de discussie over Zwarte Piet niet verder komt dan: ‘‘Hij heet nu eenmaal Zwarte Piet, omdat hij zwart is.’’ Maar juist als gevestigden en nieuwkomers het gevoel hebben dat ze iets verliezen, moet er richting worden geboden. Houd mensen voor dat er aanpassingen nodig zijn om de ruimte van het samenleven te vergroten.

Nu verliezen we ons te vaak in een spiegelgevecht. Ik ben bijvoorbeeld tegen het veranderen van historische straatnamen vanwege een problematisch verleden waar die namen naar verwijzen. Dan vlak je mensen uit. Laat die straatnamen in stand, met alle ongelukkige verhalen die daar soms bij horen. Er komen in ons land nog zo veel nieuwe straten bij, dat je nu namen kunt gebruiken die verwijzen naar bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van Indonesië of Suriname. Streep dus geen dingen tegen elkaar weg, maar maak de kring van samenleven groter.’

bewuste keuzes

Is Nederland de afgelopen jaren in zichzelf gekeerd?

‘Integendeel. Nog nooit kwamen zo veel mensen naar Nederland als nu; niet eerder stonden we zo open voor nieuwkomers.

De kern van het probleem is dat er in Nederland geen idee bestaat over wat we willen, terwijl niets erop wijst dat de migratie zal afnemen. Onze bevolking is de afgelopen twintig jaar met anderhalf miljoen mensen toegenomen en bijna negentig procent daarvan is gerelateerd aan migratie. Als ik echter aan politici vraag: ‘‘Is dit waarvoor wij hebben gekozen?’’, dan zeggen ze: ‘‘Tja, dit is nu eenmaal de ontwikkeling. Wen er maar aan.’’

Er is een samenhangende opvatting over sociale duurzaamheid. Maar als het gaat om aantasting van de ecologische duurzaamheid, denk aan het milieu, zeggen we toch ook niet: wen er maar aan?

Ik wil een meer planmatige benadering van migratie, zoals beschreven in mijn boek De vorm van vrijheid. Tot nu toe werken we met prognoses, maar die lopen vaak achter bij de feitelijke ontwikkelingen, terwijl we onze ruimtelijke ordening daar wel op baseren. We moeten naar scenario’s, dus vaststellen wat we wíllen. Dan zien we ook goed waartoe keuzes leiden. Een ruim toelatingsbeleid? Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op basis van deze gegevens een scenario geschreven, waarin Nederland in 2060 twintig miljoen inwoners telt. Willen we dat? Een meer restrictief beleid leidt tot zestien miljoen inwoners, dus bevolkingskrimp. Willen we dat?’

Waarom zijn we nooit planmatig te werk gegaan? Zit ideologie ons in de weg?

‘We hebben nooit gedacht dat we een migratiesamenleving zouden kunnen worden. Dat is dus fout gebleken. Maar we kunnen met scenario’s waarvoor we bewust kiezen, invloed uitoefenen. Dan moeten we wel twee cruciale vragen beantwoorden.

Vraag één: wat willen we met arbeidsmigratie? Op korte termijn hebben werkgevers baat bij arbeidsmigratie, maar de kosten op de langere termijn - denk aan het opvangen van taalachterstanden in het onderwijs - worden afgeschoven op de samenleving. Deze kennis moet leidend zijn als je scenario’s maakt over arbeidsmigratie.

Vraag twee: hoever reiken onze humanitaire verplichtingen ten aanzien van vluchtelingen?

Het kabinet-Rutte heeft vorig jaar eindelijk van de Tweede Kamer de opdracht gekregen onderzoek te doen naar migratiescenario’s. Uitstekend, want het is niet waar dat migratie niet te beïnvloeden is.’

We zouden strenger kunnen zijn?

‘Daar gaat het niet om! Het gaat niet om minder, minder, minder. Dan gaan we op een onwaarachtige manier om met een moreel vraagstuk. Je kunt nooit zeggen: de noden van het eigen volk altijd eerst. Het antwoord kan ook niet zijn: de noden van mensen buiten onze grenzen hebben altijd voorrang.’

Toch zeggen sommigen: we moeten elke vluchteling welkom heten, want er is geen grens aan naastenliefde.

‘Wie zijn die ‘we’ dan? De problemen die met migratie gepaard gaan, komen veelal terecht op de meest kwetsbare plekken in de samenleving.

Er wordt vaak een groot aanpassingsvermogen gevraagd van mensen die al in fragiele sociale posities verkeren, terwijl degenen die het beter hebben, al te vaak niet met deze problemen worden geconfronteerd.’

Is de toon van het debat zo hard geworden dat we niet meer fatsoenlijk kunnen debatteren?

‘Nee, voor deze vorm van fatalisme is niet veel reden. Ik kom voor lezingen in alle hoeken van het land en een ruime meerderheid van de mensen snapt dat Nederland verandert. We hebben nu eenmaal weinig binnenland en dus veel buitenland en onze open economie heeft er alle baat bij dat we ons niet afsluiten. Diezelfde mensen willen echter ook weten welke kant we opgaan.

Als premier Rutte zegt: ‘‘We hebben geen visie nodig; daarvoor gaat u maar naar de oogarts’’, dan is dat grappig, maar onzin. De geschiedenis leert dat open economieën, zoals de Nederlandse, ook altijd de sterkste overheden hebben voortgebracht. Die gaven sturing. Je kunt namelijk openheid niet volhouden als je je burgers niet beschermt tegen de schokken die met die openheid gepaard gaan. Er zijn grenzen nodig.

Het aanpassingsvermogen van een samenleving wordt groter naarmate er een duidelijke ordening is. Toegepast op migratie: als je ordent, passen mensen zich aan omdat ze weten dat de werkelijkheid hun niet ontglipt.’

andere keuzes

Volgens Theo Francken van de Vlaamse rechts-nationalistische N-VA hebben internationale en nationale rechtspraak de basisverdragen over mensenrechten zo ver opgerekt, dat we er helemaal aan gebonden zijn. Zo bezien kan een land migratie niet zelf reguleren.

‘In internationale verdragen ligt veel meer onderhandelingsruimte dan vaak gedacht. Binnen het VN-Vluchtelingenverdrag kun je andere keuzes maken dan Nederland de afgelopen jaren heeft gemaakt. Nu laten we bijvoorbeeld mensen zelf naar ons land komen - met alle risico’s voor eigen leven. Vaak krijgen ze ook geen verblijfsstatus. Het alternatief kan zijn dat Nederland per jaar vijftien- tot twintigduizend asielzoekers uitnodigt. Binnen de grenzen van het Vluchtelingenverdrag kun je op die manier humaniteit en morele verplichtingen zelf vormgeven.

Zo werken de Canadezen ook. Hun opvattingen over migratie zijn niet veel anders dan bij ons, maar er is over het onderwerp meer rust in de samenleving, omdat de Canadezen de regie hebben gepakt. Zij bepalen hoeveel vluchtelingen per jaar welkom zijn, welke arbeidsmigranten worden toegelaten et cetera. Ja, Canada heeft niet te maken met migranten die over een relatief korte afstand een zee oversteken. Maar daar gaat het niet om. We moeten beginnen met een antwoord op de vraag: welke keuzes maken we zélf?’

Maar binnen de EU liggen afspraken over de opvang van asielzoekers vast.

‘In meer lidstaten, zoals Frankrijk, wordt nagedacht over migratie en het stellen van doelen. Een paar jaar geleden was er ook geen echte discussie over de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie, maar daar zijn nu ook maatregelen genomen. Dingen hebben soms tijd nodig. Dat Google binnen de Unie belasting ontdook - daarvan werd ook altijd gezegd dat we er maar aan moesten wennen. Totdat de Unie bepaalde dat dit anders moest. Privacy op internet? Kon niet worden geregeld, werd er gezegd. Totdat de Unie hiervoor een richtlijn afkondigde.’

In ‘De vorm van vrijheid’ schrijft u over een onderzoek waarin een meerderheid van mensen uit tien Europese landen zegt dat migratie uit islamitische landen moet worden gestopt. Hoe kijkt u daarnaar?

‘Je moet migratiebeleid nooit vormgeven op basis van religieuze of etnische criteria. Arbeidsmigratie moet gebaseerd zijn op ideeën over de kwalificaties die we op lange termijn op de arbeidsmarkt nodig hebben en vluchtelingenbeleid moet altijd gebaseerd zijn op humanitaire nood; dan vraag je niet eerst wat de opvattingen van mensen zijn. Dat kan tot normatieve conflicten in de samenleving leiden, want ook slachtoffers van vervolging zijn niet per se mensen met liberale ideeën. Maar de geschiedenis leert dat conflicten meestal niet het gevolg zijn van een mislukte integratie, maar het begin zijn van de zoektocht naar een betere vorm van samenleven.’ ■