De ‘Club van 5000’ is lang niet voor iedereen

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) werd in 2019 nét geen lid van de ‘Club van 5000’. Dat is de verzameling politici die minstens vijfduizend dagen een fractie in de Tweede Kamer hebben geleid. Bovenaan de lijst prijken de absolute recordhouders: Pieter Jelles Troelstra en Bas van der Vlies, met 9262 en 8776 dagen noeste arbeid.

Dat Thieme in oktober plotseling aankondigde de Kamer te verlaten, was voor de website Datagraver.com aanleiding het erelijstje af te stoffen. Met daarbij een wrange conclusie: Thieme was 4472 dagen fractievoorzitter, en daarmee relatief dichtbij een plekje op de lijst. Niet dat ze er iets voor gekregen of aan gehad zou hebben, maar toch, ze zou tussen legendarische politici komen te staan.

Een opvallende naam is die van Geert Wilders. Als fractievoorzitter van eerst de eenmansfractie Groep Wilders en daarna de PVV staat hij op een steeds hogere plek – hij is namelijk de enige nog actieve politicus in de ranglijst. De eerstvolgende die kans maakt op een plekje is Kees van der Staaij, al zal dat nog even duren. Extra motivatie om het in de Tweede Kamer vol te houden, is wellicht dat hij de vijfde (!) SGP’er in het gezelschap zou kunnen worden.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.