De premier mag het best aan mij vertellen als hij iets kwijt is

Premier Mark Rutte wist zich niet te herinneren dat hij in 2015 geïnformeerd was over burgerdoden tijdens een Nederlandse bomaanval op Hawija in Irak. Eerder was hij eens een bonnetje van zijn collega Ard van der Steur kwijt. Zou hij in zijn huishouden ook wel eens iets kwijt zijn? Waar had ik mijn portemonnee nou neergelegd? Waar ligt het aardappelschilmesje - normaal gesproken leg ik dat toch altijd rechts in de bestekla? En die rekening van de Nuon, die had ik toch onder aan het stapeltje gelegd?

Toen ik een collega in een papiercontainer zag zoeken naar verloren aantekeningen, ben ik letterlijk naast hem in de container gaan staan. Ik zocht met hem mee, maar we vonden niets. Later ben ik op basis van zijn signalement opnieuw gaan zoeken - zo ver gaat het. Het zit in mijn dna, want mijn vader heeft het ook - dat kwam me vroeger soms ook best goed van pas.

De premier kan het dus beter maar niet tegen mij vertellen als hij iets kwijt is. Of juist wel. Ik zou graag samen met hem op zoek gaan, al vinden we niet precies wat we zoeken. Premier, ik ben beschikbaar. Bel me maar. En misschien lopen we tijdens de zoektocht ook wel tegen mooie herinneringen aan.