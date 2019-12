Kritiek op Trump levert Christianity Today abonnees op

De conservatieve evangelische elite in de Verenigde Staten is kritisch over Christianity Today. Het blad riep president Donald Trump vorige week op af te treden. Sindsdien stromen nieuwe abonnees toe, meldt het blad.

Carol Stream

Drie keer zoveel aanmeldingen als opzeggingen. Dat is de tussenstand na het glasheldere commentaar van hoofdredacteur Mark Galli. Het blad, toonaangevend onder Amerikaanse evangelicals, verraste donderdag met haar steun aan het afzettingsproces van Trump.

CT kreeg de laatste dagen veel negatieve reacties. Franklin Graham, zoon van Billy Graham, die het blad in 1956 oprichtte, vertelde dat zijn vader in 2016 op Trump had gestemd. Trump zelf noemde het blad op Twitter ‘uiterst links’.

Zondag richtten 177 conservatieve evangelicals zich in een open brief tot Timothy Dalrymple, de directeur van CT. Ze waarschuwden dat het blad abonnees en advertentie-inkomsten kan verliezen als het aan de kritiek op Trump vasthoudt. Ze vinden dat ze ten onrechte worden getypeerd als ‘radicaal rechtse zeloten’. ‘We zijn bijbelgetrouwe christenen en patriottische Amerikanen’, stellen ze in hun brief.

Galli gaf zondag aan dat hij de kans ‘vrij klein’ acht dat Trump in 2020 het presidentschap verliest - hetzij door impeachment, hetzij door een verkiezingsnederlaag. Zijn commentaar was geen ‘politiek oordeel’, lichtte hij toe. Het was een uitnodiging aan alle evangelicals om het ‘morele karakter’ van Trump kritisch te evalueren. <