Podcast over het langste kerkasiel ooit

Bijna duizend dagen duurde het langste kerkasiel in de geschiedenis. Een Syrisch-orthodox gezin kreeg van 1992 tot 1994 onderdak in de doopsgezinde kerk van Rottevalle. Dinsdag verschijnt hierover een podcast.

Het consistorie van de doopsgezinde kerk in Rottevalle. (beeld Wieberen Elverdink)

Leeuwarden

Het kerkasiel voor Hayarpi Tamrazyan en haar ouders, broer en zus hield een jaar geleden de gemoederen bezig. Dat duurde ruim drie maanden. De opvang van de familie Touma - ouders en vier kinderen - duurde tien keer zo lang.

Om uitzetting te vermijden kreeg het uitgeprocedeerde gezin onderdak in het Friese Rottevalle. Van april 1992 tot oktober 1994 hielden continu twee mensen de wacht. Een preek lag klaar, zodat er op elk moment een kerkdienst kon beginnen. De wet verbiedt het om binnen te vallen in een eredienst.

In oktober was het 25 jaar geleden dat dit kerkasiel eindigde. De Touma’s konden het consistorie, ingericht als verblijfplaats, verlaten omdat ze een verblijfsvergunning hadden gekregen. In Oost-Nederland bouwden ze een nieuw bestaan op.

De vijfdelige podcast ‘Duizend dagen’, waarvan dinsdag het eerste deel wordt uitgezonden, is een coproductie van Omrop Fryslan, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant. De makers spreken met vrijwilligers uit Rottevalle, met een van de zoons Touma en met Aad Kosto, die begin jaren negentig staatssecretaris van Justitie was.

Kerkasiel kwam in de jaren tachtig en negentig vaker voor. Marokkanen, Vietnamezen en andere uitgeprocedeerde asielzoekers kregen onderdak in kerken, gesteund door hulporganisatie Inlia. Opeenvolgende kabinetten voerden een steeds strenger asielbeleid. Kosto kreeg daarom forse kritiek. Terreurgroep RARA pleegde zelfs een aanslag op zijn huis. <