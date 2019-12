De gestage opmars van de vrouwelijke prof

Data is overal. Elke dag verschijnen nieuwe gegevens. In deze serie belichten we met infographics opvallende bevindingen van afgelopen jaar. Vandaag: het aantal vrouwelijke hoogleraren.

Nog nooit steeg het aantal vrouwelijke hoogleraren zo sterk als in 2018. Een jaar eerder was nog 20,9 procent van de hoogleraren vrouw; nu is dat 23,1 procent. En ‘met een extra stapje erbij’ moeten alle universiteiten in 2020 zelfs hun streefcijfers over het aantal vrouwen op academische posities kunnen halen.

Dat schrijft het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren in de ‘monitor’ van 2019. De organisatie, die zich inzet voor ‘de proportionele aanwezigheid van vrouwen in de academische wereld’, publiceert elk jaar een overzicht van hoe veel vrouwen bij de Nederlandse universiteiten te vinden zijn. Hiervoor gebruikt het netwerk gegevens van de Vereniging van Universiteiten over de aantallen hoogleraren per 31 december van het jaar ervoor (vandaar de ‘2018’ in de grafiek).

Hoewel er dus goed nieuws te melden is, zijn er ook zorgen. In 2017 en 2018 zijn er honderd ‘extra’ vrouwelijke hoogleraren benoemd, maar door die promoties daalde het aantal vrouwelijke hoofddocenten wél voor het eerst. Aandacht voor de doorstroming van vrouwen naar een (hoofd)docentschap is ‘cruciaal’, adviseert het netwerk, net als het tegengaan van de uitstroom van vrouwelijke hoogleraren.