Rember Me, My Dear: een mooie samensmelting van oude en hedendaagse muziek

Terugkijkend op vijftig jaar ECM records, kun je vaststellen dat dit label er in is geslaagd onnodige begrenzingen tussen muzikale genres weg te nemen. Voor oprichter en platenbaas Manfred Eicher geldt maar één criterium: kwaliteit.

Het grootste verkoopsucces van ECM was het Keulse concert van pianist Keith Jarrett, maar op de tweede plaats staan The Hilliard Ensemble en Jan Garbarek met Officium (1993). De samenwerking tussen het in oude muziek gespecialiseerde Britse zangkwartet en de improviserende saxofonist belichaamt de kracht van het jubilerende Duitse platenlabel. Juist doordat Garbareks saxofoonlijnen zo lichtvoetig door de zangstemmen kronkelen, heffen ze het verschil op tussen oude muziek en hedendaagse vocale werken.

Het onlangs verschenen Remember Me, My Dear betreft een live-opname uit 2014. Dit was het laatste optreden van The Hilliard Ensemble want de heren zijn ermee gestopt. Hoewel het vreemd is om kennis te maken met een gezelschap dat niet meer bestaat, is dit album het beluisteren waard. De zangstemmen klinken verheven en de saxofoonmelodieën maken de sacrale composities van Arvo Pärt tot Hildegard von Bingen voelbaar en aanraakbaar.

+ mooie samensmelting oude en hedendaagse muziek

+ sacrale muziek wordt voelbaar en aanraakbaar

Remember Me, My Dear. The Hilliard Ensemble & Jan Garbarek – ECM