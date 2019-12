December 2019: Boris Johnson wint

Sinds de Britten in juni 2016 per referendum voor uittreding uit de Europese Unie, de brexit, hebben gestemd, wordt de Britse politiek bijna geheel bepaald door de vraag: wanneer en hoe vindt de brexit plaats.

Het antwoord op die vraag is sterk afhankelijk van de uitslag van de parlementsverkiezingen op 12 december 2019. Ze worden met een overweldigende meerderheid gewonnen door de Conservatieven van premier Boris Johnson. De partij krijgt 365 van de 650 stemmen, een absolute meerderheid. Daarmee heeft Johnson de mogelijkheid om de brexitovereenkomst die hij met de EU heeft gesloten, door het parlement te loodsen. Op 31 januari 2020 zal de brexit dan een feit zijn. Het is het ‘onweerlegbare, onweerstaanbare en ontegenzeggelijke besluit van de kiezer’, zegt premier Johnson.

De reactie in de Europese Unie is een mengeling van gelatenheid en opluchting. ‘Ik denk dat iedereen dit goed nieuws vindt, anders blijft het ons nog jaren bezighouden’, verklaart premier Rutte. De grote verliezer van de verkiezingen is Labour. Partijleider Jeremy Corbyn heeft vergeefs geprobeerd de verkiezingscampagne niet alleen over de brexit te laten gaan. Omdat het standpunt van Corbyn over de brexit minder duidelijk was dan het uitgesproken pro-brexitstandpunt van Johnson, hebben veel Britten die nooit op de Conservatieven stemden, dat nu wel gedaan.

In Schotland heeft de Scottish National Party van Nicola Sturgeon de absolute meerderheid gekregen. De SNP wil in de Europese Unie blijven. Dat kan alleen als Schotland onafhankelijk wordt.

Verder in december

1 In de stuurhut van de viskotter UK 165 ‘Lummetje’, die op 28 november bij Texel verging, worden de lichamen gevonden van de twee bemanningsleden, Jochem Foppen (41) en Hendrik-Jan de Vries (27).

4 Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) overleeft een emotioneel debat over misstanden bij de Belastingdienst, die fouten heeft gemaakt met de toeslagen voor de kinderopvang.

9 De Europese Unie gaat 100 miljard euro investeren om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken.

10 Ajax verliest in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van Valencia en overwintert daardoor niet in de Champions League.

11 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) wordt door het Amerikaanse weekblad Time gekozen tot Persoon van het jaar 2019.

16 In Dubai wordt Nederlands meest gezochte topcrimineel Ridouan Taghi gearresteerd.