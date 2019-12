November 2019: Racisme in het voetbal

Vanaf de eerste minuut wordt Moreira, een Nederlandse Guinees die in Schiedam geboren is, uitgescholden voor ‘k-neger, k-zwarte en k-katoenplukker’. Als hij aan de bal is, klinken er oerwoudgeluiden en worden er liedjes over Zwarte Piet gezongen. Om een einde aan deze racistische uitingen te maken en om de geëmotioneerde Moreira tot rust te brengen, last de scheidsrechter een pauze van tien minuten in. Kort voor rust zet Moreira zijn ploeg op een voorsprong van 2-1, waarna hij met de handen aan de oren voor het vak met scheldende fans gaat staan.

Aanvankelijk relativeert de trainer van FC Den Bosch het racisme van de supporters en wekt hij de indruk dat Moreira ertegen moet kunnen. Hij komt daarvan terug, want de verontwaardiging over het racisme is groot. Oranje-international Memphis Depay bericht op Twitter: ‘Ik ben het zat steeds maar weer deze beelden te moeten zien, wanneer houdt dit op?’ Politici spreken zich uit. ‘Dit soort racisme is een schande voor het voetbal en moet hard worden aangepakt’, twittert PvdA-leider Lodewijk Asscher. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers complimenteert de scheidsrechter: ‘Racisme is een kwaad dat alleen kan voortwoekeren als niemand er wat van zegt.’ Het Openbaar Ministerie en de politie stellen samen een onderzoek in naar wat er in Den Bosch is voorgevallen.

De wedstrijd eindigt met een stand van 3-3.

Verder in november

6 Leraren en onderwijzers staken voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Ruim vierduizend scholen blijven dicht.

13 Het kabinet besluit dat de maximumsnelheid teruggaat naar 100 kilometer per uur om de uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen te verminderen.

14 Twintigers en dertigers zijn vaker tegen abortus dan oudere generaties, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg.

18 De Verenigde Staten vinden de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer in strijd met het volkenrecht, meldt minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

29 De Krijgsraad van Suriname veroordeelt president Desi Bouterse tot twintig jaar celstraf wegens zijn hoofdrol in de zogeheten Decembermoorden van 1982.