Lody van de Kamp: De angst voor onze veiligheid ondergraaft de rechtsstaat

Minister Grapperhaus noemde de moord op de advocaat Derk Wiersum ‘een ongekende overschrijding van de grenzen van de rechtsstaat’. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz liet weten dat ‘deze misdaad het fundament van de rechtsstaat aantast’. Nu zal de dader, voordat hij de trekker overhaalde, zichzelf vast niet de vraag hebben gesteld of hij met zijn kogels ‘de grenzen van de rechtsstaat overschreed’ of ‘de fundamenten ervan aantast’. Daar, zo vroeg in de ochtend oog in oog met zijn slachtoffer, maalden er vast heel andere gedachten door zijn hoofd.

DEN HAAG - In de Tweede Kamer wordt de Klimaatwet gepresenteerd. Zeven fracties hebben na maandenlange onderhandelingen een definitief akkoord bereikt over de nieuwe wet. ANP JERRY LAMPEN (beeld Jerry Lampen)

We horen het elke keer weer: wij zijn trots op onze rechtsstaat. En die trots laten we ons niet afpakken door op elkaar jagende boevenbendes. Toch vraag ik mij af waarom die rechtsstaat erbij moet worden gesleept. De rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger van essentieel belang zijn en waarin de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden tegen medeburgers én tegen de overheid geniet. Dus elke misdaad of overtreding is een aantasting of schending van die rechtsstaat. Daar hebben we echt niet zoiets heftigs voor nodig als de liquidatie van een advocaat.

Ridouan T. uitgeleverd

In hetzelfde dossier als waarvan de liquidatie op Wiersum deel uitmaakt, zagen we enkele dagen geleden juist wel weer de handhaving van de rechtsstaat. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Dubai. Dat is ook niet mogelijk. Een land dat lijfstraffen kent en ook de doodstraf nog voltrekt, schendt formele mensenrechten en internationale verdragen. Daar sluit onze Nederlandse rechtsstaat waar het om uitlevering van criminelen gaat, geen overeenkomsten mee. Daarentegen werd de mogelijke opdrachtgever van de moord op Wiersum, Ridouan T., door Dubai tot ongewenste vreemdeling verklaard en meteen op het vliegtuig gezet om zich hier voor de rechter te verantwoorden - ook zonder uitleveringsverdrag. En dat is natuurlijk prima.

< p>Vanaf het Binnenhof wordt hard geroepen over ‘aangetaste fundamenten van de rechtsstaat’. Maar diezelfde klaagster in onze Tweede Kamer liet zich nog maar enkele weken geleden weinig gelegen liggen aan de waarden van de rechtsstaat. ‘ISIS-vrouwen en hun kinderen moeten gewoon in Irak of Syrië blijven. Laat ze daar maar voor de rechter verschijnen. Wij willen ze hier niet. Als ze terugkomen zijn ze een gevaar voor de samenleving.’ Deze parlementariër heeft er dus geen moeite mee dat kinderen - mogelijk ook Nederlandse - creperen in opvangkampen midden in oorlogsgebieden. Mevrouw Yesilgöz, hoe zit het dan met ‘vrjheid en rechtszekerheid voor de burger’? En u heeft er dus geen moeite mee dat ISIS-vrouwen - eveneens mogelijk Nederlands staatsburger - daar voor de rechter moeten verschijnen? Voor een rechtbank die volgens de regels die in die landen gelden, lijfstraffen of de doodstraf kunnen eisen, iets wat totaal indruist tegen alle waarden die de rechtsstaat ons garandeert?

onze angst

Wij roepen dat we trots op onze rechtsstaat zijn, omdat zij juridische wegen zoekt en vindt om een Ridouan T. hier in ons land voor de rechter te krijgen. Omdat wij het aandurven ook heel gevaarlijke criminelen hier in Nederland te onderwerpen aan ons rechtssysteem en er niet voor kiezen uit angst voor de veiligheid van onze samenleving hen te laten zitten waar ze zijn. Maar als die trots geloofwaardig en oprecht is, dan moeten wij ook geen kinderen in oorlogsgebieden kapot laten gaan én brengen wij ISIS-vrouwen binnen ónze grenzen voor de rechter. Ja, het terughalen van ISIS-vrouwen brengt hoogstwaarschijnlijk veiligheidsrisico’s mee. Maar veiligheidsrisico’s mogen het handhaven van onze rechtsorde nooit in de weg staan. Die zullen met alle middelen moeten worden afgedekt zodat de rechtsstaat kan blijven functioneren. Anders wordt de angst voor onze veiligheid de eerste aantasting van de rechtsstaat. En voor die aantasting laat Dilan Yesilgöz, nog wel woordvoerder op het gebied van politie, veiligheid, terrorismebestrijding en drugsbeleid, ons vanuit de Kamer weten juist zo bang te zijn.