Nieuw noodnummer gaat 112 grotendeels vervangen

Alle partijen die betrokken zijn bij de acute zorg onderzoeken nu of, op welke manier en wanneer zo’n nieuw toegangspunt tot de zorg zou kunnen worden ingevoerd. Nu zijn er nog veel verschillende manieren om een acute zorgvraag te melden. Buiten de spoedeisende hulpposten in de ziekenhuizen, zijn er nog de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren, heeft de ggz een eigen crisisdienst, en zijn er spoednummers voor de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg.

Om aan de onoverzichtelijkheid een eind te maken, stelt Bruins een centraal coördinatiepunt voor, waarin al deze diensten samenkomen. Een soort ‘verkeerstoren’, aldus de minister. In de Agenda Acute Zorg, die Bruins onlangs naar de Kamer stuurde, noemt hij zo’n centraal aanmeldpunt één van de prioriteiten voor de komende jaren om de druk op de verschillende vormen van acute zorg te verlichten. Andere landen, zoals bijvoorbeeld Schotland en Denemarken, kennen al zo’n nummer voor niet-levensbedreigende spoedzorg. In de regio Kopenhagen kunnen patiënten 1813 bellen, waarna zij met hun zorgvraag – voor zover deze niet telefonisch, per chat of per beeldbellen kan worden opgelost – worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener.

Voor patiënten is dit handig, omdat ze met steeds complexere zorgvragen komen en het daardoor steeds moeilijker wordt te bepalen welke zorgverlener ze zouden moeten zien. Maar, zo staat in het stuk van Bruins, ook voor zorgverleners is het belangrijk de zorgvraag op één punt binnen te krijgen, ‘zodat patiënten snel bij de juiste schakel in de zorgketen terechtkomen’. Dit moet onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp voorkomen, en zou efficiënter zijn.

heel mooi idee

Een centraal nummer is voor patiënten ‘een heel mooi idee’, zegt David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. ‘Eigenlijk is het raar dat we dit nog niet hebben.’ Maar we moeten niet denken dat het alle problemen in de zorg gaat oplossen: ‘Het lastige met dit soort plannen is dat zorgcoördinatie ook als oplossing wordt gezien voor de werkdruk, het personeelstekort en de drukte op de spoedeisende hulp. Maar dat zal niet verminderen. In Nederland bepalen huisartsen heel streng wie voor welke zorg in aanmerking komt. Toch blijft de vraag groeien.’

Ook Arold Reusken van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vindt de minister hard van stapel lopen. ‘We onderzoeken nu of de toegang tot de acute zorg anders georganiseerd kan worden. Daarvoor lopen nu diverse proefprojecten. Daarmee moeten we eerst ervaring opdoen voordat we weten of we een probleem aan het oplossen zijn.’ Baden voorziet dat het nieuwe nummer hoogstens drie jaar op zich laat wachten. Het zou in eerste instantie een nummer zijn dat bellers op basis van gps-bepaling automatisch doorverbindt met de dichtstbijzijnde huisarts. <