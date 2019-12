Centralebankpresident Knot vreest aanhoudende lage rente

Het financiële stelsel is in gevaar door de aanhoudende lage rente. Hoe langer het duurt voordat de rente weer omhooggaat, hoe meer risico’s zich opbouwen in het mondiale financiële systeem. Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een interview met de Volkskrant. Volgens hem is het niet uitgesloten dat de periode van lage rentes nog vijf jaar voortduurt. Dat baart hem zorgen.