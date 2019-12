Paus: verandering vraagt kerkelijke vernieuwing

Volgens paus Franciscus bevindt de mensheid zich niet simpelweg in een 'tijdperk van veranderingen', maar is er ronduit sprake van een 'verandering van tijdperk' die ook om moedige kerkelijke veranderingen vraagt.

Vaticaanstad

Paus Franciscus zei dat zaterdag tijdens zijn traditionele kersttoespraak tot de Romeinse curie.

Het christendom 'is niet meer cultuurmaker of de eerste naar wie geluisterd wordt'. In Europa en in grote delen van de westerse wereld wordt het christendom vaak zelfs 'ontkend, bespot, gemarginaliseerd en belachelijk gemaakt'.

Daarom is er een 'verandering in pastorale mentaliteit' nodig, vindt Franciscus. De tijd waarin Europa de rest van de wereld evangeliseerde is voorgoed voorbij.

angst voor verandering

Volgens de paus moet de curiehervorming die volgens ingewijden binnen enkele weken het licht zal zien, deze nieuwe uitdagingen oppakken. De paus waarschuwde opnieuw voor kerkelijke 'rigiditeit die geworteld is in de angst voor verandering'. Deze kerkelijke rigiditeit heeft volgens hem 'een mijnenveld van misverstanden en haat' tot gevolg.

'Traditie is niet statisch, maar dynamisch', hield hij de kardinalen en bisschoppen voor, verwijzend naar de negentiende-eeuwse kardinaal John Henry Newman.

Aan het eind van zijn traditionele kersttoespraak tot de Romeinse curie citeerde de paus de in 2012 overleden kardinaal Carlo Maria Martini, die jarenlang voorman van de hervormingsgezinde flank van de katholieke kerk was tijdens de pontificaten van Johannes Paulus II en Benedictus XVI. 'De kerk loopt twee eeuwen achter', zei deze Italiaans geestelijke en jezuïet in zijn laatste toespraak voor zijn dood. 'Waarom schudt ze zichzelf niet op?' <