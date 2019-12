Straks kies je zelf of de kerk jouw gegevens krijgt

Nederlanders krijgen voor eind 2020 de mogelijkheid om via www.MijnOverheid.nl zelf te kiezen of zij persoonlijke gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) met de kerk, een sportbond of de bloedbank willen delen.

Den Haag

Dat schrijft minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Alleen 'maatschappelijk relevante' instanties en organisaties komen voor deze mogelijkheid in aanmerking. Daarbij moet volgens Knops gedacht worden aan sportbonden en sportfederaties, het Rode Kruis, de bloedbank, vakbonden en kerken.

Een aantal kerkgenootschappen krijgt nu al gegevens uit de BRP door. Zo krijgen ze een melding als kerkleden verhuizen of overlijden. Hierdoor kunnen de kerken hun ledenadministratie op orde houden. Ook kan een lokale kerk contact opnemen met degene die is verhuisd of met de nabestaanden van een overledene.

Dit is geregeld via de Stichting interkerkelijke ledenadministratie (Sila). In de stichting werken zeven kerkgenootschappen samen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland, de Nieuw-Apostolische Kerk en het Leger des Heils. De kerkleden die bij Sila bekend zijn, hebben in de BRP een 'digitale stip' achter hun naam. Als iemand met zo'n stip verhuist of overlijdt, krijgt Sila daarvan een melding. Sila kan bij een wijziging in de BRP de juiste persoon aan de juiste kerk koppelen en bij die kerk melden dat diegene is verhuisd of overleden.

Nu worden gegevens van leden van de kerken die bij Sila zijn aangesloten automatisch gedeeld, tenzij kerkleden hebben aangegeven dit niet te willen. Voor kerken gaan binnenkort dezelfde regels gelden als voor andere maatschappelijk relevante instanties waarmee burgers persoonlijke gegevens kunnen delen, schrijft Knops. Onder de nieuwe regels wordt aan personen die zich inschrijven bij een kerk expliciet gevraagd of ze enkele persoonlijke gegevens uit de BRP willen delen.

Voor de kerken komt er een overgangsregeling, schrijft Knops. Mensen die al kerklid zijn, moeten zelf actie ondernemen als ze niet meer willen dat via Sila gegevens van hen worden gedeeld. Dit kunnen ze laten weten via hun kerkgenootschap of via Sila. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij een kerkgenootschap, eindigt de Sila-registratie automatisch. Tot slot kan iemand bij de afdeling burgerzaken van de woongemeente doorgeven dat geen BRP-gegevens verstrekt mogen worden aan derden. <