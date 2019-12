'Niet tegen regels, wel tegen onrechtvaardigheid’

De Meije

‘Kijk eens hoe ze glimmen.’ Glunderend klimt melkveehouder Jaco Kastelein (59) op een kistje, zodat de kalfjes in het hok met hun snoet aan zijn hand kunnen snuffelen. ‘Zo zie ik het graag. Dan weet ik dat ze goed in hun vel zitten.’ De beesten, ongeveer een maand oud, maken de gekste sprongen wanneer ze Kastelein zien komen. ‘Elke koe op dit bedrijf is hier geboren. Je hebt wel boeren die koeien kopen, maar dat doe ik niet. Ze kunnen dan vaak niet wennen en zijn binnen een jaar weer weg.’

Kastelein nam de boerderij in 1985 van zijn vader over. ‘Toen we begonnen, dachten we: als we nu eens uitbreiden van twintig naar veertig koeien, dan komen we goed rond en hebben we ook nog een sociaal leven.’ Die veertig zijn er gekomen, maar daar bleef het niet bij. Het zijn er nu tachtig. ‘Een melkveehouderij heeft gemiddeld zo’n honderd koeien. Wij kunnen binnen de bestaande wet- en regelgeving uitbreiden naar honderdtwintig.’

Dat moet ook wel, zegt de melkveehouder met een kop koffie aan de keukentafel. ‘Een gezond bedrijf groeit elk jaar twee procent. Stilstand is achteruitgang, want de prijs van de melk is al jaren hetzelfde, terwijl de kosten stijgen en je ook last van inflatie hebt.’ Het sluit aan bij een langer lopende trend in de veehouderij: de boerderijen die blijven, groeien. ‘Mijn zoon hoopt me op te volgen en ik wil een toekomstbestendig bedrijf achterlaten.’

Dat Kastelein nu al een opvolger heeft, is best bijzonder. ‘Je hebt boeren die geen kinderen hebben, of kinderen die niet willen. Maar wat je steeds vaker ziet, is dat kinderen het niet zien zitten. Dat komt vooral door de aanhoudende en onterechte kritiek die je als boer vaak over je heen krijgt. We worden vaak zonder enige onderbouwing als vervuilers neergezet. Maar geen boer denkt: laat ik de natuur eens lekker verzieken.’

De boerderij grenst aan de Nieuwkoopse Plassen, een Natura-2000-natuurgebied. ‘Ik heb vaak bij overleggen gezeten waarin werd besproken hoe de natuur beter beschermd kan worden. Je kunt als boer zeggen: ik geloof het allemaal wel, maar dan sluit je je ogen voor de werkelijkheid. Daarom proberen we zo natuurvriendelijk mogelijk te werken. Door bijvoorbeeld meer water te gebruiken bij de bemesting van het land. Daardoor neemt de grond de ammoniak sneller op, waardoor je beter gras krijgt en minder kunstmest nodig hebt. Ik kijk ook naar wat biologische boeren doen. Want wat daar goed gaat, kan hier nooit slecht zijn.’

Al zijn er wel grenzen, zegt Kastelein. ‘Wanneer een bepaalde maatregel een wezenlijk deel van je inkomen bedreigt, kan het gewoon niet. Toen we begonnen, was het simpel: een derde van de omzet ging naar de vaste kosten, een derde was variabel, de rest was inkomen. Dat is nu ongeveer tien procent.’

kennis

In 2014 liet de melkveehouder een nieuwe stal bouwen. Zijn vrouw Wil, die aan tafel zit, weet niet of ze met de kennis van nu ook voor deze stal hadden gekozen. Al is het voornaamste probleem juist een gebrek aan kennis: het echtpaar weet niet welke maatregelen de overheid nog meer voor ze in petto heeft.









‘Hadden we geweten hoe de situatie nu is, dan had de stal er waarschijnlijk niet gestaan’, geeft haar man toe. ‘Dus ik ben blij dat we het niet wisten.’ ‘Dan hadden we gewoon wat minder koeien gehad maar wel een melkrobot kunnen kopen’, werpt zijn vrouw tegen. ‘Maar ja, dan was onze zoon misschien geen boer geworden, dus is het misschien toch beter zo.’ De stal staat er in ieder geval, en speelde een belangrijke rol bij het terugdringen van de ammoniakuitstoot. ‘Het is ook beter voor de koeien.’

Tevreden koeien, dat is erg belangrijk, benadrukt Kastelein nog maar eens. ‘Sommige mensen vinden dat je koeien moet behandelen als de hond op de bank. Dat kan natuurlijk niet. Maar reken maar dat we goed voor ze zorgen, want een koe die zich niet prettig voelt, geeft weinig melk. Dierenwelzijn gaat dus hand in hand met economische belangen.’ De melk wordt in Nederland verwerkt tot kaas, die meestal naar Duitsland gaat.

In de oude stal staat het jongvee. Toen in 2016 de fosfaatrechten werden gewijzigd, deden veel boeren een groot gedeelte van hun jongvee van de hand. ‘Je moet zorgen dat je genoeg hebt voor de vervanging van de veestapel. Maar omdat de meeste boeren wilden groeien, hadden ze meer jongvee. Wij ook.’ Door de nieuwe regelgeving mocht elk bedrijf een bepaalde hoeveelheid fosfaat uitstoten, dat werd geregistreerd door het aantal koeien te tellen. Daardoor is het voordeliger om minder jongvee op stal te hebben staan, want zij geven nog geen melk.

‘De afgelopen tien jaar hebben we steeds kritiek gehad van ideële organisaties, zoals Wakker Dier’, vertelt de melkveehouder. Dat leidde geregeld tot het aanscherpen van bepaalde regels. Maar het leidde er ook toe dat veel boeren het idee hebben gekregen dat iedereen tegen ze is, denkt Kastelein. ‘Daarom heeft het veel boeren verrast dat ze zo veel steun krijgen voor hun protesten. Dat komt denk ik ook doordat meer mensen onzeker over de toekomst zijn. Wanneer je bijvoorbeeld hoort dat je een warmtepomp moet installeren voor het klimaat, maar niet te horen krijgt wie dat gaat betalen, word je onzeker. Zo werkt het bij de boeren ook: ze zijn niet tegen regels, maar wel tegen onduidelijkheid en onrechtvaardigheid.’

De huidige boerenprotesten gaan niet alleen over de stikstofuitstoot, benadrukt Kastelein. ‘Het speelt natuurlijk wel een belangrijke rol, want wanneer je daardoor niet mag uitbreiden, vervalt de mogelijkheid om jaarlijks met twee procent te groeien.’

Een belangrijk deel van de frustraties komt voort uit het optreden van de overheid. ‘Je hebt de ene regel nog niet toegepast, of het verandert alweer. Daar wordt een mens echt gek van.’

De manier waarop Nederland met het melkquotum is omgegaan, deugt volgens Kastelein ook niet. ‘Vanuit ons land was er een sterke lobby om het Europese melkquotum af te schaffen, zodat we meer zouden kunnen produceren. Maar toen het in 2015 zover was, kwam als een duveltje uit een doosje de mededeling dat we te veel fosfaat produceerden, waardoor er in Nederland een nieuw quotum werd ingesteld. Terwijl boeren in Ierland en Oost-Europa ons nu van alle kanten inhalen, want voor hen geldt geen quotum.’

Maar de grootste boosdoener zijn de supermarkten, vindt Kastelein. ‘Zij weigeren een eerlijke prijs voor ons product te betalen. Het is niet voor niets dat boeren juist distributiecentra wilden blokkeren, want we worden uitgeknepen door de supermarkten, Albert Heijn voorop.’ Dat we nu maar zo’n tien procent van ons inkomen aan voedsel uitgeven, ergert Kastelein. ‘Beseffen wij nog dat eten iets bijzonders is? Ik verfoei daarom hun reclamebeleid. Het moet steeds goedkoper, ten koste van de producent. Ik zou het daarom sterk vinden wanneer mensen geen producten in de aanbieding kopen. Zodat ze eerlijk zijn tegenover de producent.’

voldoening

Hoewel het boerenbestaan anno 2019 best onzeker is, wil Kastelein niets anders. ‘Je bent bezig met dieren, natuur, het weer en produceert iets wat mensen elke dag nodig hebben. Dat geeft veel voldoening, zeker wanneer je het kunstje een beetje in de vingers hebt.’

Daar komt nog eens bij dat de boerderij in een prachtige omgeving staat, omgeven door andere boerderijen, weilanden, slootjes, plassen en slingerende polderwegen. Een omgeving die best weleens onder druk zou kunnen komen te staan, vreest Kastelein. ‘Want wanneer de prijs voor de melk niet stijgt en de kostprijs wel, zullen de boerderijen steeds groter worden. Maar daar hoor je eurocommissaris Frans Timmermans niet over. Het klimaat, ja, maar een eerlijke prijs betalen voor producten, dat vertelt hij er niet bij. Want echt waar, aan de boeren zal het niet liggen om natuurvriendelijker te werken. Als we maar zeker weten dat het ons bestaan niet bedreigt.’ <