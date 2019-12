Boeren kunnen een stootje hebben

Boerenbedrijven in Nederland staan er goed voor. Het aantal melkkoeien en varkens is vergelijkbaar met vijf jaar geleden en er wordt goed verdiend.

Amersfoort

Dat blijkt uit een analyse van deze krant op basis van cijfers van de afgelopen decennia. Op dit moment telt Nederland ruim 1,5 miljoen melkkoeien. Dat aantal is vergelijkbaar met 2014 en nog altijd een stuk hoger dan in 2007 (1,4 miljoen melkkoeien). In de varkenshouderij is het aantal dieren de afgelopen tien jaar vrij stabiel (ruim 12 miljoen varkens). Zowel in de melkveehouderij als de varkenshouderij is het aantal bedrijven fors afgenomen, waardoor het aantal dieren per boerderij groter is.

De boerenprotesten hebben dan ook weinig te maken met actuele cijfers, denkt Roel Jongeneel, landbouweconoom aan de Wageningen Universiteit. ‘De rendementen zijn goed, de onzekerheid bij boeren is meer psychologisch.’ Dat komt onder meer doordat de overheid hen geen langetermijnperspectief biedt, denkt hij. Want financieel hebben zij best ruimte om te investeren in milieumaatregelen. ‘Als je dreigt vergunningen in te trekken, gaat daar een slecht signaal van uit naar boeren. Maar als je kaders schept - en die mogen best uitdagend zijn - kunnen boeren dat aan. Dan houd je misschien een wat kleinere, maar wel vitale sector over.’

Dirk Strijker, emeritus hoogleraar plattelandsontwikkeling in Groningen, deelt deze analyse. Er is bijna geen land ter wereld, waarin boeren zo’n hoog en stabiel inkomen hebben als Nederland, zegt hij. ‘De huidige protesten kennen geen duidelijke eisen, zoals meer loon. Ze zijn een uiting van brede onvrede. Ik ben een boerenzoon met veel sympathie voor de sector, maar zie ook dat die nu de grenzen overschrijdt van wat ecologisch en maatschappelijk te verdragen is. Boeren zien een snelle ontwikkeling op zich afkomen, dat geeft een gevoel van onmacht. Toch zullen ze moeten meebewegen.’

fosfaatplafond

De melkveesector stond de afgelopen jaren al voor de opdracht om de fosfaatuitstoot terug te dringen. Daardoor zijn er nu zo’n 200.000 melkkoeien minder dan in 2016. Tegelijk hadden boeren kunnen zien aankomen dat ze door het fosfaatplafond zouden gaan, toen ze vanaf 2007 het aantal koeien lieten groeien. Er worden rechtszaken gevoerd over de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is: de agrarische sector zelf of de overheid die de boeren na 2007 hun gang liet gaan en pas vanaf 2016 terug floot.





In de varkenssector is de situatie iets anders. Het aantal dieren was er redelijk stabiel, maar dat is voor de toekomst niet houdbaar, zegt Strijker. ‘Ecologisch niet en maatschappelijk niet. Er zullen daardoor bedrijven gaan verdwijnen.’ Een uitkoopregeling van de overheid moet die ontwikkeling stimuleren. Vrijdag meldde Trouw dat boeren hierover een rechtszaak beginnen tegen de overheid. Ze willen dat de bespaarde stikstof door boeren die stoppen, ten goede komt aan bedrijven die juist willen uitbreiden.

Doordat elders in de wereld - met name in China - de varkenspest toegeslagen heeft, zijn de prijzen voor varkensvlees uitzonderlijk hoog. Nederlandse boeren profiteren daarvan. Zo is het inkomen van een varkenshouder in 2019 ruim twee keer zo hoog als in 2017, wat ook al een piekjaar was. De huidige prijs van varkensvlees kan betekenen dat het voor boeren minder aantrekkelijk is zich te laten uitkopen. Maar over een paar jaar zal de prijs ook weer gaan dalen, tekent Jongeneel aan. De winsten kunnen volgens hem ook worden gebruikt om te investeren in milieumaatregelen. ‘Er is al best veel gebeurd, maar er kan nog meer worden gedaan.’

Belangrijk voor het draagvlak is volgens de Wageningse econoom dat de overheid niet zozeer maatregelen oplegt, maar doelen stelt. ‘Dan geef je ruimte aan creativiteit en ondernemerschap. Neem nu het koe-toilet. Dat lijkt een rare uitvinding, maar is wel degelijk een mogelijkheid om de uitstoot terug te dringen.’