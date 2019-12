In de nacht is het tussen God en mij

Het kan grotdonker zijn in de kloostergangen. De monniken waren niet van de overdaad: één schamel lampje op elke hoek van de kruisgangen was genoeg. Niet als een ster die je kunt volgen, maar als een lichtbron die je eerst moet opzoeken, een schakelaar die je eerst moet vinden - in dat grotdonker.

Cross under abbey in England ( beeld BeccaVogt)

Je leert er luisteren. Eerst in het gedeelte van de kloostergangen met de rondbogen: de akoestiek daar, doet iets vreemds. Je hoort geregeld een sisje achter je, alsof er in dat duister iemand achter je loopt. Dat is niet zo. Het is het gewelf dat deze gekke echo produceert.

Maar er was méér te horen. Bij het naderen van het einde van de gang veranderde de akoestiek opnieuw. Je kunt niet zien wanneer je moet afslaan, maar je weet het toch.

Ik moest mezelf dwingen op andere zintuigen te vertrouwen. Ook de luchtstromen op je huid leveren informatie, en de geuren. De oude boekbinderij aan de westelijke kruisgang ruikt anders dan de kapittelzaal aan de zuidelijke kruisgang, en die ruikt weer anders dan de sacristie aan de oostelijke kruisgang - waar ook onze woning zich bevindt.

De deuren naar die ruimtes zijn dicht. De monniken vonden verlichting overbodige luxe, en verwarming al helemaal. De kruisgangen zijn zo donker als een grot, maar een grot heeft tenminste een constante temperatuur. Hoe nader de Kerst, hoe kouder. En daarna komen januari en februari nog … Voordat de zon kracht gevonden heeft om de oude stenen echt op te warmen, staat buiten alles al in volle bloei.

nacht van de ziel

Het zou een fijne, gelovige metafoor kunnen zijn, dat vreemde geluid in de kruisgang. Alsof er iemand met je meeloopt. Door het donker. Naar huis. Een perfecte mystieke metafoor zelfs. Johannes van het Kruis (1542-1591) spreekt over een donkere nacht van de zintuigen, en een donkere nacht van de ziel. Alles waar je zintuigen overdag mee geprikkeld worden, moet verdwijnen; alles waar je ziel overdag door afgeleid wordt, moet verdwijnen. Het moet nacht worden. Alleen dan ontstaat er een nieuwe ruimte, voor nieuw licht. Voor God.

Het is een van de bezoekers aan de jongerenweekenden in onze abdij ook echt overkomen. Hij worstelde met God, al tijdenlang. Kon niet uit de voeten met onze getijdengebeden, met de eenvoud en de stilte. Hoopte rust te vinden, werd alleen maar boos en gefrustreerd. Tijdens een gesprek op zaterdagavond gooide hij alles eruit. Niks, niks had het kloosterbezoek hem gebracht. Hij was teleurgesteld in God.

Zondagmorgen zocht ik hem in het ochtendgebed. Zijn plaats in de donkerhouten koorbanken was leeg. Ook aan het ontbijt was hij niet. Halverwege de ochtend kwam hij naar me toe. Zijn ogen glinsterden. Hij vertelde dat hij in alle vroegte door de berceau was gelopen. De holle beukenhaag is door de monniken aangelegd om de grote moestuin heen, als een kloostergang van natuur. Hij had er een soort laatste poging gewaagd - misschien wel: hij had God een laatste kans gegeven. Hij liep een paar keer de berceau af, in de stille mist van die ochtend. Het gebeurde niet.

Totdat hij besefte, vertelde hij, dat hij in het midden van de berceau liep. ‘Ik maakte geen ruimte.’ Hij besloot aan de zijkant te gaan lopen. Letterlijk aan de kant te gaan. ‘En toen gebeurde het.’

Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe God dan naast hem kwam lopen. Hoe hij zich aan deze jonge godzoeker openbaarde. Waarschijnlijk helpt het ook niet als ik het aan deze pelgrim zou vragen. Hoe vind je daar woorden voor?

Maar de ervaring laat me niet los. Ik probeer de les van de jonge pelgrim te leren. Ik loop soms ‘s avonds even de kloostergangen in, in het grotdonker en de kou. En ga aan de zijkant lopen - wat eng is. Je zoekt naar veiligheid in dat volstrekte duister, en de muren zijn hard. Bovendien staat langs de zijkant af en toe ergens een bankje, en bij een bepaalde doorgang is er een kozijn gemaakt. Een deur zit er niet in, maar het kozijn is hard. Mijn zoektocht is zinloos, volgens de bekende monnik Thomas Merton (1915-1968). Merton was een trappist, net als de monniken die onze abdij tot bloei brachten. Hij leert je het middel niet te verabsoluteren. ‘Noch verbeelding, noch gevoel zijn vereist voor een volledige bekering van ons hele wezen tot God. Ook een intense concentratie op een ‘idee’ van God is niet bijzonder wenselijk’, weet hij.

het gewone leven

Ik weet het ook. De mystieke Godzoekers zeggen het allemaal: dat er op het eind een duister is dat licht is, een dood die leven is, een stilte die overdondert. Het moet een ervaring zijn waarin alles één is, alles God. Mystici stamelen op dit punt, of zwijgen. De besten onder hen dichten, omdat poëzie het enige taalregister is dat het dan nog een beetje doet. De taal van de wetenschap, het tractaat, de preek … al die talen zijn betekenisloos geworden, lachwekkend zelfs. Maar als ik het zoek langs een vooraf uitgestippeld pad - kloostergangen, stilte, grotdonker, zal ik niet vinden. Ik moet gevonden willen worden - de les van mijn jonge pelgrim.

Maar juist op dit punt waarschuwt Merton opnieuw. Voor oververgeestelijking. ‘De dood waardoor wij het leven binnengaan’, schrijft hij, ‘is geen vlucht uit de werkelijkheid.’ En: ‘Daarom is het spirituele leven ook niet een leven dat totaal uit het menselijk bestaan wordt weggerukt en overgeplant naar het rijk der engelen. We leven als geestelijke mensen als we leven als mensen die God zoeken. Als we geestelijke mensen willen worden, moeten we mens blijven.’ Merton wijst - ik schaam me dat ik me dit abc moet laten vertellen - op de menswording van God. ‘Jezus leefde het gewone leven van de mensen van zijn tijd, om het leven van alle mensen van alle tijden te heiligen.’

En dan troost Merton de zoeker. ‘We zullen Hem pas met succes zoeken als we ons realiseren dat we Hem niet kunnen vinden, tenzij Hij zichzelf aan ons toont. Maar ook: dat Hij ons niet had geïnspireerd om Hem te zoeken, als we Hem al niet hadden gevonden.’ Ik hoef geen heilige te zijn, en ook geen magiër die een ster heeft gezien. Ik mag mens zijn. Ik mag, met mijn ogen open blind, voetje voor voetje zetten in koude kloostergangen. Volstrekt stil. Volstrekt donker.

‘s Nachts is het tussen mij en God.

Als Hij wil.