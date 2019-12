Dichter en schrijver Jules Deelder (75) overleden

Op 24 november werd de 75e verjaardag van dichter en performer Jules Deelder nog stevig gevierd in zijn geliefde geboorteplaats Rotterdam. De immer in het zwart en meestal met een vervaarlijke vlinderbril getooide Sparta- en jazzfan kwam in de havenstad ter wereld als kind van een handelaar in vleeswaren, om precies te zijn in de wijk Overschie.

De auteur en voordrachtskunstenaar met het markante mini-sikje werd ook wel 'De nachtburgemeester van Rotterdam' genoemd. Hij was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: 'Hoort, men werpt een atoombom'. Later vertelde hij dat ze op dat moment thuis nog wel dachten dat het wel over zou gaan met die poëtische aspiraties. Maar die kans was definitief verkeken toen Simon Vinkenoog hem in 1966 uitnodigde voor een poëziemanifestatie in Carré in Amsterdam.

Deelder schreef en declameerde niet alleen poëzie, maar bracht ook proza uit. Vooral zijn biografie over de legendarische Rotterdamse bokser Bep van Klaveren 'The Dutch Windmill' viel op.