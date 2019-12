Greijdanus College Enschede blij met wakkere leerlingen

Uitgeslapen leerlingen, die veel minder gapen in de schoolbanken. Het Greijdanus College in Enschede begint sinds drie maanden een uur later met de lessen. Met duidelijk merkbaar resultaat. ‘We zien leerlingen die wakkerder en actiever zijn.’

Enschede

Het besluit om te beginnen om negen uur, gaat samen met een nieuw onderwijssysteem. Dat geeft de leerlingen meer zelfstandigheid.

Een proef van drie maanden in Enschede om de lessen niet om acht uur of half negen te beginnen maar pas vanaf negen uur, pakt positief uit en krijgt dan ook een vervolg. De resultaten tot nu toe bevestigen wat bij wetenschappers al bekend is en bij ouders ook: het brein van pubers heeft enorm veel baat bij slaap.

Directeur Martin Brouwer bevestigt de positieve uitkomst. ‘We zijn blij verrast dat het zo is opgepakt. Wij zagen hier vaak gapende leerlingen en spraken daar onderling over. Uit breinonderzoek was al bekend dat voor pubers zelfs één uurtje extra slaap al heel veel uitmaakt. Voordat we nu echt beginnen, is het vaak al half tien; het halfuur daarvoor is opstarten, de christelijke dagopening en mentoraat.’ Ouders reageren positief: hun ochtenden verlopen nu minder chaotisch. ‘En er wordt minder of helemaal niet meer gereisd in de drukke spits, dat is ook een voordeel.’ Brouwer merkt de positieve gevolgen ook aan zijn eigen kinderen, die op dezelfde school zitten.

onderwijssysteem

De koerswijziging aan het Greijdanus in Enschede (tweehonderd leerlingen, vmbo, havo, vwo-onderbouw en vmbo-tl) gaat samen met nog een verandering: een nieuw onderwijssysteem. ‘Leerlingen krijgen van ons meer vrijheid om zelf te beslissen welke lessen ze wel of niet moeten bijwonen: bijvoorbeeld een uur Engels overslaan, omdat je dat toch wel kent, en een uur extra Frans volgen.’ Om dat soepel te laten lopen en lange uitvaluren te voorkomen, is er flink gepuzzeld met de lesroosters. ‘We wilden het zo krijgen, dat alle docenten en alle leerlingen tegelijk op school aanwezig zijn. Dat is gelukt. Daar komt bij: het meeste werk kan nu op school gebeuren. Je hebt daarbuiten dus veel minder of geen huiswerk meer te doen.’ Brouwer benadrukt dat later beginnen slechts één onderdeel is van de onderwijskundige koerswijziging.

Als dat ene uurtje later beginnen pubers en ouders en schoolleiding zo gelukkig maakt, waarom dan niet meteen doorpakken en pas om 10 uur beginnen? ‘Haha, een uur scheelt al heel veel, anders zijn de leerlingen pas om kwart over vier thuis en komen ze in de knel met hun bijbaantjes.’

Eerder al kreeg de school steun van slaaparts Michiel Eijsvogel van het MST in Enschede. Hij wees erop dat pubers zomaar een slaaptekort oplopen, wat niet alleen leerprestaties maar ook hun humeur beïnvloedt.

Brouwer kan het elke school aanraden: begin een uur later. Hoewel de periode van drie maanden eigenlijk nog te kort is voor al te vergaande conclusies, lijkt er zeker toekomstmuziek in te zitten: ‘Ik ben ook directeur van een basisschool en ik zie hoe zelfstandig leerlingen van groep 8 tegenwoordig worden afgeleverd in het voortgezet onderwijs, al gewend aan zelfstandig werken, plannen en nakijken. De groep die dit prima aankan, blijkt groter dan we hadden durven hopen.’ <