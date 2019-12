Broekers wil betere bescherming voor tolken

Afghaanse tolken die zich hebben ingezet voor militaire missies in Afghanistan krijgen voortaan bescherming als ze asiel aanvragen in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Den Haag

Voortaan worden defensietolken aangemerkt als een ‘systematisch vervolgde groep’ en krijgen op grond daarvan een verblijfsvergunning in Nederland. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer om Afghaanse tolken die zich hebben ingezet voor militaire missies beter te beschermen. D66-Kamerlid Salima Belhaj noemt de verruiming van het kabinetsbeleid ‘geweldig nieuws’.

‘Ik vind het beschaafd dat Afghaanse tolken die ons leger hebben gediend in oorlogssituaties nu aanspraak kunnen maken op een veilige plek in ons land.’ Het Nederlands Dagblad meldde in april dat veel Afghaanse tolken in Nederland ernstig worden bedreigd omdat ze in hun eigen land als verraders worden gezien. Ondanks eerdere beloften van de Nederlandse regering tolken beter te beschermen, vroegen bedreigde tolken tevergeefs om hulp bij de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

bedreiging niet op briefje

In een motie, die steun kreeg van de hele Kamer behalve de PVV, werd het kabinet opgeroepen zich te houden aan de Europese richtlijnen voor asielbeleid (EASO). Daarin staat dat defensietolken een groot veiligheidsrisico lopen in eigen land, omdat ze voor internationale missies hebben gewerkt. Ze vormen een ‘risicogroep’ en verdienen daarom extra bescherming, stelt de richtlijn. Tot nu toe werden veel asielverzoeken van tolken door Nederland afgewezen, omdat tolken met documenten moeten aantonen dat ze daadwerkelijk worden bedreigd. Na jaren van politiek getouwtrek over de veiligheidspositie van defensietolken neemt het kabinet nu de EASO-richtlijn over. Het wordt tolken daarmee veel makkelijker gemaakt asiel aan te vragen: als zij aantonen voor internationale troepen te hebben gewerkt, hebben ze ‘in principe’ recht op asiel, schrijft staatssecretaris Broekers. Directeur Abdeluheb Choho van Vluchtelingenwerk is blij met het kabinetsbesluit. ‘Dat de Taliban naar je op zoek zijn, krijg je niet op een briefje verteld. Het is goed dat dit probleem nu eindelijk is opgelost.’

doorbraak

‘Dit besluit is een doorbraak’, zegt ook Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten. ‘We hebben hiervoor jarenlang gestreden. Dit nieuws komt geen dag te vroeg, het gaat om mensen die hun nek hebben uitgestoken voor Nederland. Die mogen nu eindelijk op bescherming rekenen en hoeven niet meer aan allerlei onmogelijke bewijsopdrachten te voldoen. Een terechte beleidswijziging.’

Eikelboom ziet nog wel een addertje onder het gras. Hij constateert dat staatssecretaris Broekers de mogelijkheid openhoudt in bepaalde gevallen asielaanvragen van Afghaanse tolken toch af te wijzen. Dat kan bijvoorbeeld als iemand wordt verdacht van oorlogsmisdaden, of als een tolk eerst in een ander land asiel heeft aangevraagd – en dus de 'Dublinverordening' geldt, die regelt dat in het eerste veilige land asiel moet worden gevraagd. Eikelboom vreest dat tolken op basis van deze verordening alsnog worden doorgestuurd naar andere EU-lidstaten. ‘Dat lijkt mij onredelijk als het gaat om tolken die voor Nederland hebben gewerkt en het risico lopen dat andere lidstaten hun asielverzoek afwijzen.’ <