Staatssecretaris Snel stapt op om toeslagenaffaire

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) neemt ontslag vanwege de toeslagenaffaire. Dat heeft de bewindsman van D66 in de Tweede Kamer bekendgemaakt, voorafgaand aan een debat over de affaire.

De kinderopvangtoeslag van zeker honderden gezinnen is enkele jaren onterecht stopgezet. Deze ouders zijn als fraudeur bestempeld en kwamen in grote financiële problemen doordat de Belastingdienst soms wel tienduizenden euro's terugvorderde.

Afgelopen weken stuurde de Belastingdienst de dossiers van gedupeerden die daarom hadden gevraagd. Deze dossiers waren grotendeels zwartgelakt. Kamerleden vonden dit erg pijnlijk en ook GroenLinks en SGP - die Snel tot voor kort nog steunden - twijfelden hardop of de bewindsman nog kon aanblijven. Een motie van wantrouwen kreeg begin december al steun van een groot deel van de oppositie.

Zeer slecht

Over die gelakte dossiers zei Snel dat de "uitwerking zeer slecht" was. Het creëerde "precies het beeld dat we niet willen hebben", namelijk van een overheid die de menselijke maat mist. De bewindsman benadrukte wel zijn wapenfeiten als staatssecretaris, ook dat hij zijn excuses heeft gemaakt aan de gedupeerde ouders en dat hij ze de erkenning heeft gegeven "dat ze jarenlang onterecht als fraudeur zijn behandeld". Snel is tevens blij dat de fiscus is begonnen met het uitwerken van de financiële compensatie.

Politici moeten fouten kunnen maken, zei de staatssecretaris, maar "de schoen begon te wringen". Hij merkte dat hij niet verder kon "als uw Kamer niet langer denkt dat ik deel van de oplossing ben, maar deel van het probleem". Staatssecretaris van Financiën zijn vond Snel "een enorm eervolle taak om te vervullen. Maar daar komt vandaag een einde aan en daar heb ik vrede mee."