Christelijke asielzoekersgezinnen vrij

De christelijke gezinnen uit Iran en Afghanistan die sinds vorige week vastzitten in een detentiecentrum in Zeist in afwachting van hun uitzetting, zijn maandag vrijgelaten. Zondagavond hielden bezorgde geloofsgenoten nog een wake voor de gezinnen bij het detentiecentrum waar ze hun uitzetting afwachtten.

Ellen van Dijken, een PvdA-lid dat zich bezighield met de kwestie, meldt op Twitter het nieuws van de Iraanse familie na ze telefonisch gesproken te hebben. Omrop Fryslân meldt de vrijlating van het Afghaanse gezin uit Burgum. Het Afghaanse gezin was lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakte in Noardburgum. Hanneke Hooghiemstra van ChristenUnie Tytsjerksteradiel zegt tegen Omrop Fryslân 'erg blij en dankbaar' te zijn met het nieuws.

Zojuist gebeld met de familie. Iraans gezin voorlopig in vrijheid. Ze komen vrij vanavond. Juctice has been done. #mensenrechten pic.twitter.com/LBHR4C4U3n — Esther van Dijken (@VandijkenE) December 17, 2019

De uitzetting van de gezinnen zou in eerste instantie voor de kerst plaats moeten vinden, maar werd eerder al opgeschort. Een aantal gezinsleden heeft zich tot het christendom bekeerd en zou daarom bij terugkeer in het land van herkomst gevaar lopen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst vond hun verhalen echter niet geloofwaardig genoeg en verleende daarom geen asiel.

Nederland zet als een van de weinige westerse landen nog steeds asielzoekers uit naar Afghanistan. De Afghaanse regering heeft zelf echter verzocht dit niet meer te doen, omdat het land te onveilig is. Uit Iran komen berichten dat de christenvervolging in de weken voor de kerst geïntensiveerd wordt. Volgens de Saoed-Arabische televisiezender Al Arabyia zijn in de eerste weken van december al 114 christenen opgepakt. <

Vervolging van christenen in Iran wordt intenser vooral voor kerst. Eerste week december al 114 christenen in het detentie. Verscherpte en gerichte sancties en druk hard nodig! ⁦@opendoorsnl⁩

- Al Arabiya English https://t.co/CbUfGpkiaT — Joël Voordewind (@JoelVoordewind) December 17, 2019