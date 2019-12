Snelle bevolkingsgroei dwingt Nederland tot keuzes

De snelle groei van de Nederlandse bevolking dwingt politici tot het maken van keuzes. Tuinbouw of woningbouw? Arbeidsmigratie of genoegen nemen met minder welvaart?

Delft

‘De laatste vier jaar is de immigratie veel hoger dan eerder gedacht. Dat komt vooral doordat de arbeidsmarkt piept en kraakt in zijn voegen’, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Hij reageert op de nieuwe prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de bevolkingsgroei. De komende tien jaar komen er jaarlijks gemiddeld 82.000 migranten bij, verwacht het CBS. Ze komen vooral uit India en Oost-Europa. Als deze prognose uitkomt, groeit het aantal inwoners van 17,4 miljoen nu naar 18,4 miljoen in 2030 en 19 miljoen in 2039.

Door al die extra inwoners, loopt het woningtekort verder op. Boelhouwer heeft er geen vertrouwen in dat het huidige kabinet het probleem oplost. ‘Dit kabinet is wars van enige visie. De keuzes worden overgelaten aan provincies, regio’s en de markt. Die zijn gezamenlijk niet in staat om de landelijke vraagstukken op te lossen.’

regie

Er is regie nodig, stelt hij. ‘In het verleden hadden we het groeikernenbeleid. Later kwamen er Vinex-wijken in en om de stad. We hadden een minister van Ruimtelijke Ordening. Er was een heel apparaat opgetuigd om de overheid hierover te adviseren: de Rijksplanologische Dienst. Dat is allemaal losgelaten, vanuit de gedachte dat de bevolking misschien wel zou krimpen.’

Nu dit niet het geval blijkt te zijn, is discussie nodig over de bevolkingsontwikkeling en de ruimtelijke ontwikkeling, vindt Boelhouwer. ‘Die is er nu niet, alleen wat geschreeuw vanaf de rechterkant.’ De politieke partijen moeten keuzes maken, vindt hij. ‘Gaan we de vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt opvangen met arbeidsmigratie? Of werken we zelf langer door en nemen we genoegen met minder welvaart?’

Het is nog steeds een taboe om over bevolkingsgroei of -krimp en immigratie te spreken, zegt Jan Latten, emeritus hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘De bevolkingsgroei gaat namelijk over de onbedoelde gevolgen van individuele keuzes. Het gaat over jezelf. Mensen willen vrije keuzes kunnen maken over kinderen krijgen en veel mensen vinden dat iedereen vrij moet zijn om op de wereld te wonen waar men wil.’

migratie

Politici nemen over deze gevoelige onderwerpen liever geen standpunten in, merkt hij. ‘Toch is het de taak van politici om het erover te hebben. Willen we doorgroeien? Naar hoeveel inwoners dan? Is twintig miljoen inwoners een probleem? Kunnen we het tempo van de groei aan? Of moeten we bijvoorbeeld per jaar een quotum instellen voor arbeidsmigranten die van buiten de Europese Unie komen?’

Het is volgens Boelhouwer moeilijk de migratie te stoppen. ‘In de Europese Unie is vrij verkeer van personen en statushouders vormen maar een klein deel van de migranten.’ Daarnaast is het de vraag het nodig is. Het huidige woningtekort is volgens hem op te lossen door 1 procent van de landbouwgrond te gebruiken voor woningbouw. ‘14 procent van de oppervlakte van Nederland is bebouwd, waarvan 7 procent woningbouw, 66 procent wordt gebruikt voor landbouw en 20 procent is natuur’, somt hij op.

Behalve voor woningbouw en infrastructuur, moet ook ruimte worden gecreëerd voor het opwekken van schone energie en voor waterberging, zegt Boelhouwer. ‘En als de landbouw minder intensief wordt, is daar ook meer grond voor nodig’

Toch kun je in Nederland ruimte maken voor woningbouw, zegt hij. ‘In steden als Londen en Parijs wonen net zoveel mensen als in heel Nederland, in een gebied dat ongeveer zo groot is als de provincie Utrecht. Nederland is al grotendeels een stadstaat. Driekwart van het land bestaat uit stedennetwerken met groene zones er tussen. Je kunt huizen bouwen met uitbreiding van de natuur. Dat zie je in Ede, waar mooie wijken tegen Natura 2000-gebieden worden aangebouwd.’

luxe-probleem

Als de overheid de bevolkingsgroei maar laat gebeuren, gaat het mis, waarschuwt Boelhouwer. ‘Het woningtekort wordt groter, het verkeer loopt vast en in allerlei sectoren loopt het personeelstekort verder op. Als we onze welvaart en werkgelegenheid willen behouden, moeten we aan de slag. Er zijn zoveel opties. Je kunt meer spoorwegen aanleggen, een stad in de polder bouwen, Schiphol verplaatsen naar de zee. Je kunt ook zeggen: bepaalde sectoren die veel ruimte in beslag nemen willen we niet meer. Denk aan varkensbedrijven en de tuinbouw. Waarom moeten we een van de grootste varkensexporteurs van de wereld zijn of tomaten verspreiden over de hele wereld? Is dat waar we gelukkig van worden? Als we stoppen met tuinbouw in het Westland kun je daar woningen neerzetten.’

Nadenken over bevolkingsgroei is ook leuk, vindt hij. ‘Je kunt het land beter maken. Bevolkingsgroei is bovendien een luxe-probleem. Je kunt beter groei dan krimp hebben. In Polen en Litouwen trekt de hele bevolking weg. Hoe ga je dan je ouderen verzorgen en het onderwijs voor je kinderen regelen?’

De sociale consequenties van immigratie moeten ook worden besproken, vindt Latten. Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond stijgt volgens het CBS van 24 procent nu naar 39 procent in 2060. Het samenwonen van verschillende bevolkingsgroepen levert na vijftig jaar immigratie nog altijd problemen op, zegt Latten. ‘Er is steeds meer debat over bubbels in de samenlevingen, over geïsoleerde mini-samenlevingen.’ <