Advies aan Hoge Raad: sta euthanasie bij gevorderde dementie toe

Den Haag

Het advies is belangrijk, omdat de Hoge Raad in de praktijk vaak het advies van de procureur-generaal opvolgt. Het hoogste rechtscollege zal zich naar verwachting in het voorjaar van 2020 uitspreken over de zaak tegen een verpleeghuisarts die het leven beëindigde van een diep demente vrouw. Het Openbaar Ministerie vervolgde haar, omdat de arts niet meer met de patiënte had gesproken over haar schriftelijke wilsverklaring. Maar de rechter oordeelde dat de arts overeenkomstig de wet had gehandeld.

De zaak ligt nu bij de Hoge Raad voor ‘cassatie in het belang der wet’. Dat betekent dat er een uitspraak zal worden gedaan, zonder dat die gevolgen heeft voor de arts. Het oordeel van de Hoge Raad is echter van groot belang voor de toekomstige uitleg van de wet op het punt van euthanasie en dementie. Het advies van de procureur-generaal is een eerste stap in de procedure.

Silvis wijst erop dat de medische richtlijn op dit moment strikter is dan de wet. In de meest recente handreiking voor artsen staat dat er nog in zekere mate gecommuniceerd moet kunnen worden met de patiënt om euthanasie uit te voeren. Artsenfederatie KNMG werkt op dit moment aan een nieuwe richtlijn, die naar verwachting in de loop van 2020 zal verschijnen. Voor veel artsen is euthanasie bij vergevorderde dementie een brug te ver.

De procureur-generaal benadrukt dat artsen nooit kunnen worden verplicht tot het verlenen van euthanasie. Tegelijk mógen ze het volgens hem wel op grond van uitsluitend een schriftelijke wilsverklaring.

Directeur Diederik van Dijk van de christelijke patiëntenvereniging NPV spreekt van een 'griezelig' advies aan de Hoge Raad. 'Dit kan leiden tot nog meer druk van familie op artsen om euthanasie uit te voeren', reageert hij. 'Bovendien zijn er ouderen die weliswaar een euthanasieverklaring hebben, maar op het moment van dementie dat wellicht helemaal niet meer willen.' <