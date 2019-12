Nederlands meest gezochte crimineel, de 41-jarige Ridouan T., is zondagnacht aangehouden in een woning in Dubai. Maandagochtend kreeg korpschef Erik Akerboom ‘het verlossende telefoontje’. In de ogen van justitie vormde de criminele organisatie van Ridouan T. ‘een bedreiging voor de rechtsstaat’.

Politieagenten zijn een woning binnengevallen in Vianen. De inval heeft mogelijk te maken met het onderzoek naar Ridouan T., die lange tijd woonde in de stad. (anp / Roland Heitink)

Ridouan T. staat volgens de politie aan het hoofd van een internationale criminele organisatie die zich richt op grootschalige drugshandel. Hij wordt bovendien in binnen- en buitenland als opdrachtgever in verband gebracht met een lange reeks liquidaties en pogingen daartoe.

Politiechef Andy Kraag van de Landelijke Recherche stelde maandagavond dat er meer arrestaties te verwachten zijn. ‘Het gaat ons niet alleen om Ridouan T., maar om de ontmanteling van de hele organisatie. Dit heeft de hoogste prioriteit.’ Volgens hem wanen deze criminelen zich ten onrechte onaantastbaar. Zo gaat de zoektocht naar T.’s handlanger Saïd R. ‘onverminderd door’.

Het Openbaar Ministerie zal om T.’s uitlevering vragen. Fred Westerbeke, hoofdofficier van het Landelijk Parket, gaat ervan uit dat de uitlevering ‘een kwestie van weken is. Al weet je dat nooit zeker.’ Westerbeke verwacht, net als justitieminister Ferd Grapperhaus, geen problemen met de autoriteiten in Dubai, ‘omdat zij ons al hebben geholpen bij deze aanhouding’. Overigens zoekt ook Marokko T. wegens een vergismoord waarvoor hij verantwoordelijk zou zijn. Westerbeke: ‘Ik heb geen zicht op wat Marokko nu gaat doen.’

geen uitleveringsverdrag

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. Er zijn wel verdragen van de Verenigde Naties die internationale, strafrechtelijke samenwerking mogelijk maken met Dubai, zegt Göran Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht. Hij zegt dat uiteindelijk Dubai beslist of het emiraat wel of niet meewerkt aan de uitlevering.

Sluiter kan zich niet voorstellen dat hier niet allang gesprekken over zijn gevoerd. ‘Het OM in Dubai heeft al meegewerkt aan het Nederlandse rechtshulpverzoek. Dat betekent dat de lokale autoriteiten een aanhouding gerechtvaardigd vonden.’ Volgens hem is dat een gunstig teken. ‘Maar het is de rechter in Dubai die uiteindelijk beslist.’

Het Criminal Investigations Department in Dubai heeft een speciaal team opgezet om T. in Dubai op te sporen, zegt politiechef Jamal Al Jallaf in de Engelstalige Dubaise krant Gulf News . ‘De Nederlandse autoriteiten hadden moeite met het arresteren van de verdachte.’

In dezelfde krant zegt de hoofdcommandant van de politie in Dubai, Abdullah Khalifa Al Merri, dat T. in de Verenigde Arabische Emiraten geen misdaden heeft begaan. T. zou met een echt paspoort naar de Verenigde Arabische Emiraten zijn gekomen. Dat was voordat Nederland in maart 2018 een internationaal arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. T. zou het emiraat Dubai zijn binnengekomen met een vals paspoort. De verdachte zou gebruik hebben gemaakt van verschillende valse identiteiten en geholpen zijn door ‘assistenten met verschillende nationaliteiten’. De Nederlandse politie heeft geen signalen gekregen dat T. een vermomming droeg of zijn uiterlijk cosmetisch had laten aanpassen.

alles uit de kast

Volgens Jannine van den Berg, hoofd van de Landelijke Eenheid, is de aanhouding het resultaat van ‘niet-aflatende inspanningen van de Nederlandse politie en intensieve samenwerking met de politie in Dubai’. Politiechef Kraag zei dat zo’n honderd Nederlandse rechercheurs en specialisten meer dan een jaar lang dag en nacht aan deze zaak hebben gewerkt. Alles is uit de kast getrokken, aldus Kraag. ‘Denk hierbij aan klassiek straatwerk, zoals observaties en het verhoren van getuigen. Maar ook aan uitvoerige financiële en digitale opsporing, de inzet van informanten en het natrekken van binnengekomen tips.’ De politie loofde honderdduizend euro uit voor de tip die zou leiden tot de arrestatie van T. Het geld wordt niet uitgekeerd.

In maart 2018 begon de Nederlandse politie met een klopjacht op Ridouan T. Aanvankelijk was onduidelijk waar T. verbleef. De politie ontving tips over mogelijke verblijfplaatsen in Zuid-Amerika, Marokko en het Midden-Oosten. Volgens hoofdofficier Westerbeke was het binnen zijn organisatie al langere tijd duidelijk dat T. in Dubai verbleef. Hij benadrukt dat het een complex onderzoek was. ‘Het betrof hier iemand met een internationaal netwerk en veel geld waarmee hij vrijheid kon kopen.’