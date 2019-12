'Wacht met overstappen zorgpolis'

Den Haag

Pas dan is duidelijk of je heel volgend jaar bij je favoriete ziekenhuis terechtkunt. Uit een overzicht van Zorgkiezer.nl blijkt dat zelfs nu – half december – de helft van de contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor 2020 nog niet zijn afgesloten. Zó laat is dat nog nooit voorgekomen, zegt Peter Ruys, directeur van de vergelijkingssite. Meestal zijn de afspraken rond sinterklaas wel zo’n beetje rond.

Er is geen wettelijke deadline voor. Bewust niet, zegt de NZa; dan zouden zorgaanbieders tot de uiterste grens kunnen wachten om gunstiger contracten weg te slepen. Dat zou kunnen leiden tot hogere maandlasten voor de premiebetaler.

‘Toch vinden wij’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit, ‘dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de verantwoordelijkheid hebben deze onderhandelingen snel af te ronden. We hopen dat verzekeraars daar voor de kerstvakantie duidelijkheid over geven.’

patiëntenstops

Nieuw dit jaar is dat verzekeraars duidelijk op hun site moeten aangeven met welke ziekenhuizen zij een omzetplafond hebben afgesproken waarvan de patiënt de dupe kan worden. Komt een ziekenhuis boven dat plafond, dan kan het nieuwe patiënten van een bepaalde verzekeraar weigeren: een patiëntenstop. Dat gebeurde dit jaar al in Rotterdam, Sittard-Geleen en Enschede.

De onderhandelingen verlopen dit jaar ‘stroef en moeizaam’, zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dat komt onder andere doordat er nog geen cao voor ziekenhuismedewerkers is. De bonden eisen 5 procent loonsverhoging, dus de nieuwe cao gaat waarschijnlijk een groot deel van de budgetten opslokken. Die budgetten worden juist alsmaar krapper – ziekenhuizen mogen volgend jaar nog maar 0,6 procent groeien in omzet, zo is de afspraak. Ook dat zet veel druk op de onderhandelingen.

doorleverplicht

Daar komt bij dat ziekenhuizen huiverig zijn geworden af te spreken dat ze ook bij overschrijding van het zorgplafond zorg blijven leveren. Menzis en CZ gaven die zekerheid altijd, maar inmiddels niet meer. Zilveren Kruis en VGZ deden dat al niet.

Klanten kunnen tot en met 31 december van zorgverzekeraar wisselen. Vorig jaar deden 1,2 miljoen mensen dat, 7 procent van alle verzekerden. <