‘Coronacrisis leidde niet tot meer somberheid’

Die conclusie is opvallend, omdat werd gedacht dat lockdowns en andere maatregelen leidden tot meer somberheid en angst. Op basis van hun analyse concluderen de onderzoekers uit Amsterdam dat ‘mensen gemiddeld maar een heel geringe verhoging van somberheid en angstklachten hebben. De coronacrisis had dus op de korte termijn geen groot effect op hun mentale status’. Ook het aantal mensen met een psychiatrische aandoening of het aantal gevallen van suïcide nam niet toe.

De resultaten van de studies gaan vooral over mensen in Europa, Noord-Amerika en Azië. In Zuid-Amerika en Afrika wordt bijna geen onderzoek gedaan. Er zijn alleen studies meegenomen die al vóór de pandemie waren begonnen. Zo’n vergelijking voor en tijdens de coronatijd wil namelijk het meeste zeggen.