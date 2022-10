Burgemeester laaiend na brand in touwfabriek

Midden in de economische crisis verloor Edam in 1934 zijn voornaamste werkgever. De burgemeester speelde een bijrol die hij later zou betreuren.

De familienaam Kolfschoten behoort toe aan een geslacht van vooraanstaande rooms-katholieken, waaruit Kamerleden, burgemeesters en een minister zijn voortgesproten. Een van hen was Theodorus Carolus Petrus Maria Kolfschoten. Theodorus Kolfschoten werd in december 1918 burgemeester van Edam.

Het was een tijd waarin veel van een burgemeester werd gevraagd. Een maand eerder had socialistenleider Pieter Jelles Troelstra geprobeerd een revolutie te ontketenen. Die revolutiepoging was mislukt, maar de schrik voor het ‘rode gevaar’ zat er goed in. Overal in het land werden gewapende burgerwachten opgericht, ook in Edam. De leden oefenden met zogeheten margageweren, waarvan de kogels in poeder uiteenspatten zodra ze het doel raakten. Burgemeester..

