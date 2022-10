Vinvis op strand bij Westkapelle

Bij het Zeeuwse Westkapelle is zondag een vinvis aangespoeld. Het gaat om een dier dat al dood was en sinds vrijdag voor de Belgische kust dreef. Het Belgische persbureau Belga meldde zaterdag dat er naar het karkas van de vinvis werd gezocht. Het dode dier zou een gevaar vormen voor schepen omdat die ermee in aanvaring konden komen. Het is niet bekend waaraan het dier was overleden. Langs de plek waar het dier ligt, werd zondag de wandeleditie van de Kustmarathon gelopen. Mede om die reden werd de vinvis maandag pas weggehaald.