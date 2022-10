Johan Graafland over dieren en de kerk. ‘In Genesis 1 stond vlees niet op het menu van de mens’

Johan Graafland: ‘Ik heb in mijn eigen kerk nog nooit een preek gehoord over onze verantwoordelijkheid om goed voor dieren te zorgen.’

Dierendag is een goede aanleiding om het in de kerk over dieren te hebben, vindt Johan Graafland, hoogleraar economie, onderneming en ethiek aan de Universiteit van Tilburg en theoloog. Hij zou nog liever zien dat er door het jaar heen aandacht voor is. ‘Ik heb in mijn eigen kerk nog nooit een preek gehoord over onze verantwoordelijkheid om goed voor dieren te zorgen’, vertelt hij. ‘Een heel enkele keer wordt het in één zin genoemd. Dat vind ik echt onderbelichting. Ik vind het een gemis.’

Zelfs als er over een bijbelgedeelte wordt gepreekt waarin allerlei dieren worden genoemd, besteden predikanten er vaak geen aandacht aan of wijden er hooguit een zinnetje aan, valt hem op. Ook in christelijke bladen mist hij de aandacht..

