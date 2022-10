De kachel mag nu toch wel aan? Nee, nog lang niet, zouden onze voorouders zeggen

Nu de temperatuur daalt en de gasprijzen stijgen, vragen veel mensen zich af: wanneer zullen we de thermostaat omhoog draaien? Op die vraag bestaat een antwoord met goede historische papieren.

(beeld nd)

De Nieuwmarkt in Amsterdam in de winter. Schilderij van Willem Koekkoek (1839-1895).

De temperatuur daalt de laatste weken snel. Zondag 18 september kwam het kwik niet boven de 13,3 graden. Sinds het begin van de metingen was het op 18 september nog nooit zo koud geweest. Ondertussen stijgt de gasprijs, bij sommige leveranciers tot meer dan vier euro per kubieke meter. Draaien aan de thermostaat is geen gedachteloze beweging meer.

Straks kunnen veel huishoudens hun energierekening niet meer betalen, tenzij ze maatregelen nemen. Niet meer thuis werken maar op kantoor, waar de werkgever voor verwarming zorgt, kan een overweging zijn. De thermostaat op 16 graden zetten, is een mogelijkheid. Gasrekeningen en gasprijs zijn voortdurend trending op Twitter. Vaak gaat het over de vraag bij welke temperatuur de verwarming..

