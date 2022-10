Schouten doet oproep aan lokale bestuurders: span je maximaal in voor asielplekken

Ede

Die oproep deed ChristenUnie-vicepremier Carola Schouten zaterdagmiddag op een ingelast ChristenUnie-congres in Ede. Ze zei dat kabinetsleden veel overleg voeren met gemeenten, en aan de telefoon hangen om opvang te regelen. ‘Maar het is heel moeizaam om plekken te realiseren. Ik weet dat hier ook lokale bestuurders in de zaal zitten. Laat ik één oproep doen: doe lokaal het maximale om je aan de afspraken te houden. Want de afspraken zijn gemaakt, maar worden nog niet overal nagekomen. Blijf dat gesprek voeren op lokaal niveau.’

De ChristenUnie houdt een bijzonder congres dat door kritische leden, die bezorgd zijn over de asieldeal in de regeringscoalitie, is afgedwongen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .