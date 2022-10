‘Hersteloperatie is wraak op mijn manier’

De Nederlands-Ethiopische Aida Belay werd als baby genitaal verminkt. Ze heeft het gevoel dat ze de regie over haar eigen lijf heeft teruggepakt met een hersteloperatie. ‘Eindelijk kon ik zelf beslissen over mijn lijf. Het is mijn manier van wraak te nemen op alle mensen die mij hebben beschadigd.’

Den Bosch

Het blijft pijnlijk om over te praten voor Aida Belay (46). Ze slikt regelmatig haar emotie weg als ze vertelt over hoe zij als baby genitaal werd verminkt in haar thuisland Ethiopië. Maar ook hoe zij als vijftienjarige vluchteling meermaals werd verkracht. ‘Uiteindelijk gaat het over dat vrouwen geen stem hebben. Als vrouwen mogen wij niet praten over seks of zelfs maar zeggen: ik hou van jou. Nee, dan ben je een hoer. Alles is taboe’, vertelt Belay. Ze heeft geen begrip voor de culturele gebruiken die vrouwen klein houden. ‘Als vrouw mag je niets willen, niets voelen. Maar ook nergens over praten. Dit breekt vrouwen op.’

Toen Belay beviel van haar eerste kind balanceerde ze op de rand van de dood. ‘Ik bloedde hevig vanweg..

