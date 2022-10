Nederlandse missie in Mali heeft weinig uitgehaald

Den Haag

Nederland leverde onder andere special forces en helikopters. Zij moesten inlichtingen verzamelen en analyseren. Ze moesten de ‘ogen en oren’ van de VN-missie Minusma zijn, zei het kabinet destijds. Volgens de IOB, een onafhankelijke dienst die het werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt, was de inzet hoogwaardig en vernieuwend voor de VN. Maar ‘de Nederlandse inlichtingenbijdrage heeft de besluitvorming van de missie slechts in beperkte mate ondersteund en de inlichtingenketen niet duurzaam versterkt’. De Nederlandse bijdrage sloot niet goed aan bij de organisatiestructuur van de VN-missie. Er was onduidelijkheid over de Nederlandse rol in Minusma. De geleverde inlichtingen waren van waarde, maar de VN waren ‘niet goed in staat de inlichtingencapaciteiten te absorberen en te handelen naar de aangedragen inlichtingen’.

Het kabinet laat weten dat de aanbevelingen zullen worden uitgevoerd of al zijn ingezet. Het missiemandaat en de doelstellingen worden duidelijker geformuleerd. Ook zal bij inzet van inlichtingencapaciteiten vooraf beter worden gekeken naar de informatiebehoefte en verantwoordelijkheden.

De VN werden actief in Mali nadat Franse militairen jihadistische groepen hadden teruggedreven. Nederland is op militair gebied op dit moment zeer beperkt actief in Mali.