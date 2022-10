Extravert overkomen? Snel antwoorden bij je sollicitatie

Iemand die kort pauzeert, voordat hij op een vraag antwoordt, wordt sneller als introvert beoordeeld dan iemand die onmiddellijk antwoord geeft. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschapstijdschrift Journal of Experimental Psychology: General.

People work office scene. Manager recruiter interviews candidate. Man and woman sitting at table and talking. Recruitment, job interview, resumes, professional meeting. Vector character illustration (beeld istock)

Psychologen van de James Cook Universiteit in Singapore ontdekten dat mensen die vertraagd reageren op vragen als nerveuzer en passiever worden gezien en vervolgens ook als introvert worden beoordeeld. De onderzoekers deden veertien onderzoeken onder 5160 deelnemers. De proefpersonen moesten iets lezen, naar een audiofragment luisteren of een video bekijken waarin een persoon een vraag beantwoordde. Het ging om verschillende situaties, zoals smalltalk of sollicitatiegesprekken. De persoon in de fragmenten gaf óf direct antwoord óf ze waren iets trager met reageren. Het antwoord dat de persoon gaf, varieerde ook in lengte.

De proefpersonen oordeelden dat mensen die een paar seconden wachtten voordat ze antwoord gaven, introvert waren..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .