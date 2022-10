Ventilatie op scholen hielp weinig tegen verspreiding van het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich op middelbare scholen niet zozeer via de lucht, maar vooral via nauw, direct contact tussen leerlingen. Bij een zoektocht in tientallen klaslokalen vond men welgeteld nul zwevende virusdeeltjes in de lucht, terwijl er veel besmettingen waren.

Utrecht

Het onderzoek werd uitgevoerd in een periode waarin men op school deuren en ramen al openzette, maar geeft wel aan dat maatregelen tegen luchtverspreiding van corona, zoals CO 2 -meters, niet zaligmakend zijn. ‘Onze conclusie is dat het op scholen niet zozeer verspreiding over lange afstand is die voor besmettingen zorgt, maar vooral contact van dichtbij’, zegt onderzoeksleider Patricia Bruijning (UMC Utrecht).

Voor hun langlopende onderzoek bestudeerden de wetenschappers hoe corona zich tussen oktober 2020 en juni 2021 verspreidde op achttien middelbare scholen. Halverwege die periode gingen de scholen twee maanden dicht voor thuisonderwijs. Daarna werden de klassen verkleind en ging men strenger testen en klasgenoten in quarantaine..

