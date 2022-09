In half jaar tijd bijna half miljard euro online vergokt: ‘Met telefoon heb je altijd casino in je hand’

Reclame voor online gokken is overal, hier in een winkelstraat in Rotterdam.

Den Haag

Voor het openstellen van de onlinegokmarkt, in oktober vorig jaar, werd uitgegaan van ongeveer 800 miljoen euro aan jaarlijkse omzet. In de eerste helft van dit jaar werd echter al 486 miljoen euro vergokt. Dat blijkt uit cijfers die toezichthouder de Kansspelautoriteit verzamelde. De kans is bovendien aanwezig dat het totaalbedrag over heel 2022 boven het miljard uitkomt.

Er zijn immers steeds meer gokbedrijven actief in Nederland – vorig jaar oktober waren er tien bedrijven met een vergunning, nu zijn dat er 22 – en vooral: later dit jaar vindt het WK voetbal plaats, een evenement waarop doorgaans veel gegokt wordt.

Jongvolwassenen zijn bovengemiddeld actief, blijkt ook uit de cijfers van de Kansspelautoriteit. Ruim 1 op de 5 van..

