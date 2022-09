Zijn paardenmarkten nog van deze tijd? ‘Zolang veulens worden geboren, zal er handel zijn’

Na het verloten van een pony deze maand op een paardenmarkt in Denekamp zwelt de kritiek op deze boerentraditie weer aan. In het Overijsselse Heeten moeten ze daar weinig van weten. ‘Dierenleed? Ik zie niks.’

Handjeklap in de ochtendschemering, afgelopen woensdag op de pony- en paardenmarkt in Heeten. (beeld Marcel van den Bergh)

Heeten

Als over het Dorpsplein een ezel zittend op zijn kont over straat wordt getrokken, komt Wim Breemhaar aangesneld vanaf het terras. ‘Houd het netjes’, zegt hij tegen de jonge veehandelaar Thijs Tutert (22), die tussen zijn vingers een strakgespannen touw klemt. Aan het andere eind zit de dwarse ezel, met achter hem nog twee mannen die hem in beweging proberen te krijgen. ‘Ga niet schoppen en slaan. Voor het welzijn van het dier, maar ook voor het voortbestaan van de markt.’

Het is nog donker als woensdagochtend om halfzes het eerste onderhandelen met handjeklap vanaf de laadklep van veewagens te horen is in de motregen. Veulens, geconfronteerd met een onbekende omgeving, schieten op de gladde weg alle kanten op. Hun hoefgetrappel en ..

