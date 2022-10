Directeur VluchtelingenWerk: ‘De asieldeal overschrijdt alle grenzen van rechtvaardigheid’

Dat asielzoekers in dit land op straat slapen? Onbegrijpelijk, vindt Frank Candel. Volgens de voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland overtreedt Nederland aan alle kanten de wet: met de asielopvang, maar ook in de asieldeal. ‘Als je het recht nutteloos verklaart, wat blijft dan nog over?’

Hij is wel wat gewend, zegt Frank Candel. Jarenlang werkte hij voor de overheid en in de jeugdzorg, dus hij weet wat voor struikelblokken een bestuurder kan tegenkomen. Maar dat hij deze zomer eten zou uitdelen aan honderden verwaarloosde asielzoekers in Ter Apel, dat had hij niet verwacht. Negen maanden geleden begon hij als bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland.

Het was het begin van een jaar waarin de asielopvang volledig ontspoorde, met op het dieptepunt in augustus zevenhonderd asielzoekers die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dag en nacht moesten buiten blijven – zonder voldoende eten en drinken, matrassen en dekens.

Hoewel Candel de feitelijke oorzaken van deze opvangcrisis zo zou kunnen opsommen – het sluiten v..

