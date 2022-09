Vijf tips om te besparen op je boodschappen. ‘Zorg dat je altijd een diepvriespizza op voorraad hebt’

Het dagelijks leven is afgelopen maand weer fors duurder geworden. Hoe kun je als student besparen op je boodschappen? ‘Skere Student’ Emma Mouthaan (26) geeft tips.

'Het is slim om altijd een diepvriespizza op voorraad te hebben.'

In september werd het dagelijks leven 17,1 procent duurder. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Al tijden is de inflatie erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit zijn gestegen. Maar de hogere kosten voor energie werken ook steeds harder door in de prijzen voor voedsel.

Emma Mouthaan (26) deelt op haar website, Instagrampagina en TikTok onder de naam ‘Skere Student’ informatie over geldzaken voor studenten. Voor het Nederlands Dagblad zet ze vijf tips op een rij om geld te besparen op je boodschappen.

1. Vriezerkoken

‘Als je grote porties eten kookt, hoef je maar één keer het fornuis aan te zetten. Dat bespaart een hoop energie. Bovendien zijn grote v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .