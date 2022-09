D66 Rotterdam: ‘Leger des Heils discrimineert, potentiële werknemers worden uitgesloten’

D66 in Rotterdam stelt dat het Leger des Heils discrimineert door alleen christenen aan te nemen als werknemer. De christelijke hulporganisatie is zich van geen kwaad bewust; de ChristenUnie noemt de opstelling van D66 ‘zuur’.

‘Het Leger des Heils maakt in haar vacaturebeleid onderscheid op basis van religie. Dat zien wij als discriminerend’, zegt het Rotterdamse D66-raadslid Fatih Elbay. Elbay diende deze week schriftelijke vragen in, gericht aan verantwoordelijk wethouder Faouzi Achbar, waarin hij de wethouder oproept om met het Leger in gesprek te gaan over hun personeelsbeleid.

Om een betaalde functie bij het Leger te krijgen, moet je christen zijn. De hulporganisatie beroept zich daarvoor op de uitzonderingsregel in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Woordvoerder Menno de Boer wijst erop dat het personeelsbeleid van het Leger in het verleden diverse keren is getoetst. ‘En we zijn daarbij altijd in het gelijk gesteld.’

Maar de lokale D66-fr..

