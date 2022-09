Minister Hugo de Jonge: ik sprak namens kabinet over dreigende ontwrichting door bevolkingsgroei

Woonminister Hugo de Jonge verwoordde met zijn uitspraak dat de huidige bevolkingsgroei het land dreigt te ontwrichten een regeringsstandpunt, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De Jonge, die deze uitspraak vorige week zaterdag deed in een interview met deze krant, was door de Kamer gevraagd om uit te leggen of hij hierbij namens het kabinet sprak.

Dat is het geval, schrijft de minister. ‘In het artikel in het Nederlands Dagblad ben ik ingegaan op de demografische groei en de effecten daarvan op Nederland. Er zijn grenzen aan de groei (...) en dat is reden om na te denken over manieren waarop we de verwachte bevolkingsgroei kunnen afremmen. Deze gedachten sluiten aan op het coalitieakkoord. Het kabinet heeft als doel meer grip te krijgen op migratie.’

De Jong wees in het interview op het hoge migratiesaldo. De bevolking groeit nu ieder jaar met zo’n 100.000 personen. Dat moet fors lager,..

