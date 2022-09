Het dorpswinkeltje van Westerlee gaat dicht: ‘Mijn vrouw Henny is hier opgebaard geweest’

Het dorpswinkeltje van Westerlee gaat sluiten, het meeste is er al uit. In het midden de tafel met de foto van Henny, Lammerts onlangs overleden echtgenote. (beeld nd)

Van buiten zie je nog niks van het naderende afscheid, na een halve eeuw. Westerlee ligt op een zandrug in de oost-Groningse gemeente Oldambt, tussen Meeden, Heiligerlee en Winschoten. Het ligt er stil bij, met zo’n 1500 inwoners. De wijde blik op ‘de roemte’ is tegenover de winkel tijdelijk opgeschort door manshoge maïs, maar verder ligt het dorp er prachtig bij. Aan de Hoofdstraat staat nog het vertrouwde bord van de ‘fa. Bulder & Co, Groenten & Fruit, Bloemen, Levensmiddelen. En daarnaast, in wit krijt, ‘OpperDoezer Ronde, Frieslanders, Bildtstar, Zeeuwse Dorés’.



Tot op het laatst staan de reclameborden buiten, met ‘OpperDoezer Ronde, Frieslanders, Bildtstar en Zeeuwse Dorés’ - beeld nd

Maar binnen heeft zoon Robert het middensc..

