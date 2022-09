De slechte gezondheid van Molukkers doet denken aan andere migrantengroepen in Nederland die een achterstand hebben op het gebied van hun gezondheid. Elize Smal is projectleider Gezondheid en migranten bij Pharos. ‘Dokters, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers moeten een inclusievere opleiding krijgen, die verder gaat dan het behandelen van de witte, mannelijke patiënt.’

Komt het beeld van de gezondheid van Molukkers overeen met dat van andere migranten?

‘Ik zie veel overeenkomsten. De belangrijkste factor bij migranten is de sociale economische klasse. Migranten hebben vaak een lagere opleiding, daarmee een slechter inkomen en huis. Dat heeft allemaal impact op de gezondheid en het stressniveau van mensen. Molukkers hebben daarnaast nog een aantal specifieke kenmerken die hun gezondheid kunnen beïnvloeden.’

Zoals?

‘Bij Molukkers heeft de onzekere toekomst zijn weerslag gehad op hun welbevinden en gezondheid. Voor hen begon bij aankomst in Nederland een periode van onzekerheid. Hun verblijf in Nederland zou immers tijdelijk zijn, maar werd uiteindelijk - tegen hun zin in - definitief.

Wat opva..

