Onderzoek UvA: Er is een probleem met de gezondheid van Molukkers

De eerste generatie Molukkers, die in 1951 in Nederland aankwam, heeft een sterftecijfer dat 55 procent hoger is ten opzichte van Nederlanders zonder migratie-achtergrond. In de generaties daarna werd dat percentage lager. Opvallend is echter dat de tweede en derde generatie blijven ‘hangen’ op hetzelfde sterftecijfer, dat nog steeds zo’n 15 procent hoger is ten opzichte van Nederlanders zonder migratie-achtergrond. Een sterftecijfer wordt berekend door te kijken hoeveel mensen in een bepaalde groep per jaar overlijden. Als je een groep van duizend Molukkers neemt, en eenzelfde groep van duizend Nederlanders, zijn er in die Molukse groep gemiddeld genomen 34 procent meer sterfgevallen in een jaar.

Bij de derde generatie Mo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .