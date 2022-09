Volgens NRC komt er een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Khadija Arib toen zij voorzitter van de Tweede Kamer was. Zij bekleedde die functie tussen 2016 en 2021 en maakt nu deel uit van de PvdA-fractie. Arib wordt volgens de krant in twee anonieme brieven beticht van ‘machtsmisbruik’, ‘een schrikbewind’ en een ‘onveilige werkomgeving’. Arib was niet bereikbaar voor commentaar.

Oud-NCG had het idee dat hij ‘belazerd werd’

Aan het einde van zijn tijd als nationaal coördinator Groningen had PvdA-bestuurder Hans Alders ‘echt het idee dat we belazerd werden’. Een zichtbaar gefrustreerde en geëmotioneerde Alders vertelde dat aan de parlementaire-enquêtecommissie, die de gaswinning in Groningen onderzoekt. <

Baudet zet aangifte tegen Derksen door

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zet zijn aangifte tegen televisiepersoonlijkheid Johan Derksen door. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de liquidatie-opmerking van Derksen op televisie beoordeeld als strafbaar, meldt een woordvoerder van Baudet desgevraagd. De officier van justitie besluit uiteindelijk of de zaak aan de rechter wordt voorgelegd of niet. <

CDA wil maatregelen tegen omroep ON

Het CDA wil dat staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) maatregelen neemt tegen omroep Ongehoord Nederland (ON), blijkt uit Kamervragen van de CDA-fractie. Volgens indiener Lucille Werner lijkt het er nu op ‘alsof de bestuurlijke moed ontbreekt’ op te treden tegen ON. De omroep kwam meermaals in opspraak. <

Kritiek Kamer op plannen Schreinemacher

Het voornemen van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om een deel van haar budget te verbinden aan Nederlandse bedrijven valt slecht in de Tweede Kamer. Regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen ervan af, maar de minister houdt vast aan haar plan. ‘Dit riekt naar gebonden hulp’, zei Joris Thijssen (PvdA). <

Directeur weg bij Oostvaarderskliniek

De algemeen directeur van tbs-instelling de Oostvaarderskliniek in Almere legt zijn functie neer. De precieze reden voor het terugtreden van algemeen directeur Hendrik Jan van der Lugt is nog niet bekend. <

Frans schip brengt goederen naar Oekraïne

Een vrachtschip met meer dan duizend ton hulpgoederen voor Oekraïne aan boord is woensdagmiddag vertrokken uit Marseille. Het schip is geladen met materieel ten behoeve van de civiele veiligheid. Daarnaast zijn er 25 ton aan medische apparatuur en 60.000 voedselrantsoenen aan boord. <

Bezette gebieden vragen Poetin om inlijving

De door Rusland geplaatste autoriteiten in de bezette Oekraïense regio’s Loehansk, Cherson en Zaporizja hebben een verzoek tot toetreding gedaan bij de Russische Federatie. Ze vragen president Vladimir Poetin officieel of hun gebieden ingelijfd kunnen worden door Rusland, nadat een overweldigende meerderheid van de inwoners daarvoor gestemd zou hebben. <

Dode bij politieactie in Antwerpen om wapens

Bij een uitgebreide politieactie in de Antwerpse regio is bij een huiszoeking een dode gevallen en zijn talloze wapens in beslag genomen. Het onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie gericht op illegaal wapenbezit ‘in een milieu waarvan vermoed wordt dat het aanleunt bij extreemrechts’, aldus een woordvoerder. <

Meloni: regering zal Oekraïne steunen

De winnaar van de Italiaanse parlementsverkiezingen, Giorgia Meloni, heeft Oekraïne verzekerd dat de nieuwe regering van Italië volledige steun aan het land zal bieden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had eerder op Twitter zijn felicitaties overgebracht aan Meloni. <

Doden en gewonden bij Israëlische actie

Israëlische troepen hebben vier Palestijnen gedood bij een actie in Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn er meer dan veertig gewonden gevallen. De Israëlische politie bevestigt dat er een aanval plaatsvond op twee Palestijnen, die verantwoordelijk zouden zijn voor aanslagen. <

Noord-Korea voert weer rakettest uit

Noord-Korea heeft volgens Japan en Zuid-Korea woensdag twee ballistische korteafstandsraketten afgevuurd die in de Japanse Zee terechtgekomen zijn. In die wateren houden Zuid-Korea en de VS militaire oefeningen. De lancering kwam op een dag dat in Zuid-Korea werd gemeld dat het noorden na vijf jaar weer een kernproef wil doen. <

Elektriciteitsnet Cuba ligt plat, deels door Ian

In heel Cuba is deels als gevolg van orkaan Ian de stroom uitgevallen, meldt Lázaro Guerra, de technisch directeur van het staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het elektriciteitsnet in Cuba. Waardoor de storing nog meer wordt veroorzaakt is niet duidelijk. <

Dochter van Iraanse ex-president aangehouden

In Iran is dinsdag de dochter van oud-president Akbar Hashemi Rafsanjani opgepakt, omdat ze tot protesten zou hebben aangezet, meldde het Iraanse persbureau Tasnim. In Iran wordt al twaalf dagen geprotesteerd na de dood van Mahsa Amini. <

ECB-bestuurder: weer grote rentestap nodig

De Europese Centrale Bank (ECB) zou tijdens de komende rentevergadering in oktober de rente in een klap met nog eens 75 basispunten (0,75 procentpunt) moeten verhogen waarna kleinere rentestappen daarna ook nog nodig zijn. Dat zei de Letse ECB-bestuurder Martins Kazaks. Zijn oproepen tot krachtig optreden zullen waarschijnlijk worden herhaald door andere functionarissen uit het Oostzeegebied. <

Biotechbedrijf Vivoryon hoogvlieger op Damrak

Het aandeel van biotechbedrijf Vivoryon was woensdag een opvallende stijger op het Damrak. Het bedrijf profiteerde van positieve berichten over een alzheimermedicijn dat de Amerikaanse farmaceut Biogen in ontwikkeling heeft. Vivoryon heeft ook een alzheimermedicijn in ontwikkeling. Het bedrijf had een koerswinst van dik 25 procent. <

Europese Commissie voert strijd met asbest op

De Europese Commissie wil de grenswaarde voor blootstelling aan de kankerverwekkende stof asbest op de werkvloer met een factor tien verlagen. Dat is volgens Eurocommissaris Nicolas Schmit (Werkgelegenheid en Sociale Rechten) nodig omdat ondanks een asbestverbod sinds 2005 nog steeds jaarlijks tienduizenden werknemers overlijden aan de gevolgen van contact met asbest. <

ACM: vervolgstappen tegen energiebedrijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beraadt zich op vervolgstappen tegen energiemaatschappijen die de te laat aangekondigde tariefverhogingen toch doorzetten. Zij riskeren boetes, lasten onder dwangsom of bindende aanwijzingen. <

Commissie wil moderne aansprakelijkheidsregels

De Europese Commissie wil de aansprakelijkheidsregels in de EU moderniseren zodat ook producten als robots, drones of slimme huissystemen gedekt zijn bij bijvoorbeeld mankerende software-updates of haperende digitale diensten. Ook komen er eenduidige, eenvoudigere regels over aansprakelijkheid bij schade of letsel bij de toepassing van kunstmatige intelligentie. <