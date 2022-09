Werkwijze bij asielaanvraag over ‘geloofsgroei’ moet beter

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet zijn werkwijze verbeteren in asielzaken over ‘geloofsgroei’. Dat oordeelt de Raad van State in een zaak van een Iraanse vrouw en haar twee kinderen.

Den Haag

De vrouw en twee zonen doorliepen al eens een asielprocedure. Toen vond de staatssecretaris hun bekering niet geloofwaardig. De vreemdelingen vroegen vervolgens opnieuw asiel aan, omdat zij hun bekering hadden voortgezet en er daarom beter over zouden kunnen verklaren. Volgens hen zou hiermee sprake zijn van geloofsgroei, wat de staatssecretaris opnieuw inhoudelijk zou moeten beoordelen.

De staatssecretaris oordeelde dat de vreemdelingen niets nieuws zouden zeggen over hun bekering, en beoordeelde deze nieuwe aanvraag daarom niet opnieuw inhoudelijk. De staatssecretaris hoeft in de regel niet twee keer hetzelfde asielrelaas inhoudelijk te beoordelen, geeft de Raad van State aan. Maar als een vreemdeling in een opvolgende asielaanvraag op bijvoorbeeld nieuw bewijs of nieuwe ontwikkelingen wijst, moet de staatssecretaris inhoudelijk op die nieuwe feiten en omstandigheden reageren, aldus de Raad van State.

De staatssecretaris hecht volgens de Raad van State te veel waarde aan het feit dat de bekering in een eerdere asielprocedure ongeloofwaardig werd bevonden. ‘Het is niet uit te sluiten dat vreemdelingen geloviger zijn geworden en nu beter over hun bekering kunnen verklaren.’