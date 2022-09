Waarom jonge tieners mogelijk sneller voor een abortus kozen

Het aantal abortussen onder meisjes jonger dan 15 jaar verdubbelde bijna afgelopen jaar van 58 tot 101. Fors meer dan in 2015-2020, toen het gemiddelde 65 was. Gebrek aan goede seksuele voorlichting op school tijdens de coronaperiode kan een oorzaak voor de stijging zijn, of mogelijke toename van seksueel misbruik, zegt kenniscentrum Rutgers.

Amersfoort

Het viel op in de jaarrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deze week. Het aantal tieners van 15 jaar en jonger dat voor abortus koos, verdubbelde vorig jaar bijna. Het ging om 101 gevallen, een jaar eerder waren dat er nog 58. In de periode 2015-2020 was het aantal vrij stabiel met gemiddeld 65. De stijging bij deze jonge tieners valt extra op, omdat het totale aantal zwangerschapsafbrekingen onder álle tieners al jaren daalt: van 3079 in 2015 tot 2383 vorig jaar.

Stichting FIOM, gespecialiseerd in ongewenste zwangerschap, vindt het te vroeg om van een trend te spreken. ‘We zullen de cijfers over 2022 moeten afwachten om te zien of het niet een eenmalige verhoging betreft’, zegt FIOM-woordvoerder Eline Dalm..

