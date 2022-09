Voor het eerst in weken weer buitenslapers bij aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst sinds weken weer mensen buiten moeten slapen. De ‘overlooplocatie’ in Zoutkamp, die verlichting moest brengen, blijkt al anderhalve week vol te zitten.

Het is de eerste keer sinds de opening van een tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp op 10 september dat er in Ter Apel weer mensen buiten de poort moesten slapen. Op de locatie in Zoutkamp verblijven asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze blijven er totdat ze in Ter Apel aan hun asielprocedure kunnen beginnen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) meldt nu dat er al sinds anderhalve week 600 mensen in Zoutkamp slapen, waarmee deze tijdelijke opvanglocatie vol zit.

Woensdagochtend heeft het COA tevergeefs toestemming gevraagd aan de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp onder valt, om nog eens 100 asielzoekers op de locatie onder te brengen. Volgens de gemeente mag de ‘wachtkamer’ alleen zijn maxima..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .