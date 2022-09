Adviesraad Migratie: haal zorgpersoneel van buiten de Europese Unie

Het gebrek aan arbeidskrachten in de langdurige zorg is groot en zal naar verwachting de komende jaren toenemen, signaleert de adviesraad. Nu is er al een tekort van 35.000 mensen, en als het beleid niet verandert, zal dat oplopen naar meer dan 85.000 in 2031. Daarom stelt het adviesorgaan voor dat het kabinet meer arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland haalt. Daarbij gaat het met name om mensen in verzorgende beroepen, zoals in de thuiszorg of verpleging, vanaf mbo-3 niveau.

‘Wij denken dat de overheid het initiatief naar zich moet toetrekken en meer arbeidsmigratiebeleid moet ontwikkelen, want nu is de overheid op dat terrein vrij onzichtbaar’, zegt Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie. Dit beleid mo..

